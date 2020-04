Icónicas películas de los 80 que vale la pena volver a ver

Universal Pictures

'Back to the future' es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia de 1985.



Dirigida y escrita por Robert Zemeckis, relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado, desde 1985, hasta 1955, conociendo a sus padres siendo jóvenesFue protagonizada por por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson.



'Back to the future' se complementa con otras dos películas, para formar una trilogía.