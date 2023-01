En internet se dio a conocer la curiosa historia de dos mejores amigas, Shauna Wheeler, de 41 años, e Ivy Chichester, de 37 años, y al enterarse que ambas estaban embarazadas bromeaban sobre la idea de dar a luz juntas, sin saber que casi se hace una realidad.

Las mujeres viven en Virginia, Estados Unidos, y cuando se enteraron que ambas estaban esperando un bebé se sorprendieron. “Una semana antes de que (Ivy) confirmara que estaba embarazada, estaba diciendo que podría estarlo. Me reí un poco, porque siento que la gente siempre piensa eso, pero en ese momento era muy pronto para que ella tuviera síntomas de verdad”, le dijo Shauna al medio ‘Today’.



“No estoy de acuerdo. Sentí ese óvulo fecundado”, contestó Ivy. Chichester comentó que su embarazo no fue planeado y tenía varias emociones encontradas sobre la idea de tener otro bebé. Así que Shauna le aconsejó que esperara unos días y se calmara, sin decirle que ella tenía un retraso en su periodo.



Una semana después, Ivy confirmó que estaba embarazada y le contó a todas sus amigas. “Me impulsó a ir directamente a casa y hacerme la prueba. Efectivamente lo estaba. Esa línea era la más rosada que he visto, era prominente”, afirmó Shauna. Después, de confirmar su embarazo, Wheeler le contó a Ivy.



(Siga leyendo: Se enamoraron en el trabajo, fueron infieles a sus parejas y se casaron).



“Le dije: ‘Sé que estás preocupada por eso, pero espero que el hecho de que estemos haciendo esto juntas pueda ayudarnos a ambas con nuestra ansiedad por estar embarazadas”, comentó Shauna.Para ambas mujeres fue muy agradable saber que contaban con la otra en este proceso, pues Ivy tenía miedo de sufrir un aborto espontáneo.

Facebook Twitter Linkedin

Ivy confirmó que estaba embarazada y una semana después Shauna se dio cuenta que también lo estaba. Foto: iStock

El momento de dar a luz

Wheeler tenía la cesárea programada para el 13 de diciembre de 2022, mientras que su amiga quería tener un parto natural, el cual podía pasar a principios de diciembre. Sin embargo, unos días antes Shauna asistió a una cita de control y su médico se dio cuenta que tenía la presión arterial alta.



Por esta razón, fue hospitalizada y enviada a trabajo de parto. Su bebé nació el 5 de diciembre. Se suponía que Ivy la iba a visitar al otro día, pero un par de horas después recibió la llamada de su amiga y le dijo: “‘¡Estoy en el hospital!’ Mi esposo dijo: ‘dijeron que ella no puede venir a visitarte’ y dije: ‘um, está en labor de parto’”.



(Le puede interesar: ‘Me maltrataron’: Iván Mejía denuncia a compañía por no dejar de llamarlo).



Chichester ingresó ese día al hospital alrededor de las 7 p.m. y tuvo a su bebé el 7 de diciembre a las 4:56 de la mañana.



“Se sintió surrealista pero también bien. Parecía que estábamos destinadas a estar en el hospital al mismo tiempo y que teníamos que tener a nuestros bebés al mismo tiempo y que nuestra amistad estaba destinada a ser”, explicó Ivy.

Facebook Twitter Linkedin

El bebé de Shauna nació el 5 de diciembre y el de Ivy el 7 de diciembre. Foto: iStock

No es la única coincidencia que comparten las amigas

Shauna tiene otra hija de 2 años y nació una semana antes de que Ivy diera a luz a su primer hijo. Además, el cumpleaños de Wheeler es el mismo día que el de la hermana de Chichester.



“Siempre hemos tenido estos puntos de conexión, así que por supuesto nuestros bebés tendrían fechas de nacimiento similares”, afirmó Ivy.



Las amigas se conocieron en abril de 2021 en una aplicación llamada Peanut, la cual ayuda a conocer a otras mamás. Por último, las mujeres esperan que sus hijos a futuro puedan tener entre ellos una especial amistad como las que ella comparten.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Indignante: hombre desenterró a su madre por dejarlo sin herencia

Alumno se quejó por correo con un profesor que escribió mal su nombre

Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan nueva demanda por abuso de menores

¿Amor eterno? Hombre pagó para que hicieran muñeca idéntica a su esposa muerta