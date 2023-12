¿Mejor chicharrón que verduras? Duro debate entre doctores Bayter y Patricio López

Desde hace unos días se ha suscitado un debate por una noticia en la que se afirmaba que el consumo de chicharrón es más beneficioso para la salud que las verduras, por lo que varios expertos se han dado a la tarea de desmentir estas afirmaciones.



El conocido en redes sociales como el Doctor Bayter y otro especialista en nutrición llamado Patricio López, tuvieron un debate con respecto a esta polémica durante el programa de la mañana de W Radio.

El doctor Rojas manifiesta que, según estudios que ha dirigido en la Universidad Santiago de Compostela sobre las dietas cetogénicas en las que se incluyen, verduras, leguminosas, nueces, lácteos, proteínas y frutas pueden ayudar en la reducción de peso de manera comprobada y que quienes afirman en redes sociales.



Sin evidencias, que el chicharrón es mejor que los vegetales rompe con todo lo que se ha comprobado con evidencia científica.



Según dijo el experto en W Radio, el agrupar todos estos grupos de alimentos se contará con una dieta equilibrada y que lo comprueban los estudios realizados en 80 países con 250 mil individuos, publicado en el European Physical Journal con más de 14 publicaciones realizadas en otras revistas especializadas.



Si bien el chicharrón estaría dentro de esos alimentos naturales, específicamente en las grasas saturadas, no es posible asegurar que se cambie el consumo de las verduras por estas grasas, así sean de origen natural.



Por su parte, el doctor Bayter expresó en la entrevista en W Radio, que en su experiencia trabajando en el área cardiovascular, le ha permitido conocer que para tener salud hay que comer todo tipo de alimentos, que no se puede limitar a las personas solo a comer verduras, por ejemplo, porque llegaría sufrir una desnutrición, mientras que si a alguien se le indica que solo debe comer proteínas de cualquier tipo, le va a ir mejor que a la primera.



"Haga una dieta isocalórica para conservar el peso, es decir, si diariamente usted quema 2000 kilocalorías, eso debe consumir, el 55 % debe ser de alimentos hidrocarbonados naturales, incluidas frutas y leguminosas, 20 % proteína animal y vegetal y 10 % grasas saturadas, 10 % monoinsaturadas y 10 % polinsaturadas", aseguró el doctor Rojas.



Así mismo, señala que un factor de riesgo para infarto en países pobres como la región rural colombiana es el bajo consumo de grasas saturadas, sin embargo, esta solo se consume en un 4 % diariamente, y el problema del riesgo cardiovascular recae en los carbohidratos procesados y el excesivo consumo de azúcar.



Los alimentos ultraprocesados y procesados son los que contribuyen a problemas de sobrepeso y otras enfermedades, según expertos. Foto: iStock

En esta parte coinciden los dos expertos, puesto que el doctor Bayter afirma que las grasas animales, entre ellas el colesterol, no aumenta el riesgo cardiovascular, mientras que se consuma en la proporción que es, sin embargo, manifiesta que nueve de cada 10 personas tienen enfermedad metabólica, es decir con cintura grande, exceso de peso, hígado graso, hipertensión o diabetes y que esto se debe al consumo excesivo de carbohidratos, sea cual sea su origen, entre ellas las frutas.



"Si yo reconozco que estoy enfermo y quiero sanarme, le digo a la gente porque no un año decidimos dejar de consumir carbohidratos, entre ellos la fruta que no tienen las vitaminas y minerales que yo quiero y cuando esté sano decido incluir algunos alimentos (...) mejor nos concentramos en comer lo que nos sana que es la proteína, vegetales y van a ver que vamos a tener menos enfermos, yo no estoy aquí para que la gente me crea, estoy aquí para que se salve", expresó Bayter.



Con respecto a lo que el doctor Bayter publica en redes sociales como TikTok, el doctor López aseguró que esas aseveraciones son únicamente para aumentar el número de vistas y seguidores, pero que no tienen ninguna fundamentación ni evidencia científica cuando asegura que al dejar de consumir grasa se evitará que el cerebro no obtenga energía.



"Ese solo es un discurso que va muy bien en redes, que te permite tener un seguimiento muy grande, pero científicamente no tiene ninguna evidencia, además esto lleva a la gente a prácticas que no son apropiadas", señaló Rojas.



El especialista invitó a Bayter a seguir diferentes estudios con evidencia para que lo tenga en cuenta en los videos que publica.



Por su parte, Bayter manifestó que su conocimiento lo ha obtenido de la experiencia con personas enfermas y los que fallecen por causa de enfermedades que se obtienen de la mala alimentación, más que por estudios publicados.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

