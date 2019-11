Mejor amiga de Whitney Houston confiesa que fueron novias

Han pasado siete años desde que la industria musical tuvo que despedirse de la talentosísima Whitney Houston, cantante, actriz, compositora, modelo y empresaria. Una mujer brillante que sobresalió en el mundo del espectáculo desde mediados de los años 80, cuando presentó su primer álbum. Y en toda su carrera siempre estuvo acompañada de su mejor amiga Robyn Crawford.

Crawford fue amiga de la artista desde que se conocieron por primera vez en 1980, cuando ambas eran adolescentes y prestaban servicio en un campamento de verano en East Orange, Nueva Jersey. Desde ese momento, se volvieron inseparables y aunque Robyn era conocida por ser la asistente de Whitney, y años más tarde su directora creativa, siempre se rumoró sobre la verdadera relación que mantenían.



Ahora, tras muchos años de especulaciones, fue la misma Robyn quien confirmó que entre ella y la cantante había algo más que una simple amistad.



La revelación la hizo a través de su más reciente libro 'A song for you: my life with Whitney Houston', un escrito autobiográfico en el que cuenta detalles de lo que habría sido su relación sentimental.

De acuerdo con Crawford, el día que se conoció con Houston le prometió que la cuidaría y así procuró hacerlo hasta 1999, año en el que la mujer decidió alejarse de la artista por los conflictos que llegó a tener con el cantante Bobby Brown, el esposo de Houston desde 1992.



Según Crawford, el libro, que relata todas las experiencias que vivieron ambas mujeres, tiene como objetivo homenajear a la gran persona que se ocultaba en la imagen de la artista. “Llegué al punto en que sentí la necesidad de defender nuestra amistad. Y sentí la urgencia de levantarme y compartir a la mujer detrás del increíble talento".



Sobre el amorío que habrían tenido, dice que fueron más que amigas por más de dos años, hasta que en 1982 Houston le regaló una Biblia azul como señal de que era mejor no llegar a otras instancias.



"Me dijo que no deberíamos llegar a lo físico nunca más porque haría nuestra aventura todavía más difícil. Decía que si la gente se enteraba de lo nuestro, lo usarían en nuestra contra. Y en los 80 era como se sentía", explica Crawford sobre por qué calló durante muchos años.



Era tal la admiración y el aprecio que sentían la una por la otra que, aunque terminaron, siguieron siendo inseparables, a pesar del rechazo de la madre de la artista, quien, según Crawford, tampoco esta de acuerdo con la cercanía que tenían.



“Whitney me dijo que su madre decía que no era natural para dos mujeres estar tan cerca”.



En su libro también manifiesta que siempre estuvo para apoyar, cuidar y aconsejar a Whitney en cada paso de su carrera. "Yo la quería y yo sé que ella me quería. De verdad que lo significábamos todo la una para la otra".



