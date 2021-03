Meghan y el príncipe Harry acusan a la realeza de racismo

En la polémica entrevista que dieron Meghan Markle y su esposo, el príncipe Enrique, a la presentadora Oprah Winfrey, salió a la luz un episodio de racismo que vivió la pareja cuando esperaban su primer hijo.

"En los meses en los que yo estaba embarazada, hubo (...) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera", aseguró Meghan.



La duquesa de Sussex señaló que algunos miembros de la familia real británica manifestaron dudas acerca del color de piel que tendría su primer hijo con el príncipe Enrique, de igual forma reveló que durante ese embarazo tuvo pensamientos suicidas y afirmó que la Casa Real se negó a ayudarla.



El príncipe Enrique y Meghan Markle, presentando a su hijo recién nacido, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Foto: Chris Allerton. EFE / SussexRoyal News

Markle expresó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en "conversaciones que la familia tuvo con Enrique”, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que "eso sería muy dañino para ellos".



Y fue el mismo Enrique quien confirmó que dicha conversación giró en torno a "qué aspecto iban a tener los hijos" que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto. "Es una conversación de la que nunca voy a hablar", afirmó Enrique, quien agregó que fue "chocante".



Meghan, que está embarazada de su segundo bebé y anunció durante la entrevista que se trata de una niña que nacerá este verano, aseguró que cuando esperaba en 2019 el nacimiento de su primer hijo, Archie, se enteró de que la Casa Real "no quería que fuera un príncipe" ni que "recibiera seguridad".



Añadió que se sintió abrumada por la idea de que su hijo "no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría".



La duquesa lamentó que pueda haber ese tipo de racismo en la familia real, porque "la Commonwealth es una parte enorme de la monarquía y el 60 o 70 % son gente de color", y añadió que sabe "lo importante que ha sido para ellos ver alguien en esta posición que tiene un aspecto similar al suyo".



Con información de EFE