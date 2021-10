Este es el tratamiento natural que usa Meghan Markle para el acné

Posiblemente la duquesa de Sussex y exactriz estadounidense, Meghan Markle, tiene una gran cantidad de productos dermatológicos a su disposición.



Sin embargo, hay un remedio natural que para ella es 'infalible' a la hora de tratar el acné y, en general, cualquier problema relacionado con el cuidado de la piel.



(Lea también: Por orden de sus médicos, la reina Isabel II dejará el alcohol).

En una entrevista que Markle concedió hace unos años al medio especializado en belleza 'Allure', le preguntaron: "¿Cuál es tu mejor consejo de viaje? ¿Qué traes siempre contigo?".



La Duquesa optó por responder dando detalles de un aceite esencial que, para ella, es 'ideal' para cuidar la piel, por lo que es indispensable a donde quiera que vaya.



“Puedo darte la respuesta más honesta, porque literalmente me bajé del avión ayer después de un vuelo de cinco horas y mañana vuelo a Toronto. Lo único sin lo que no puedo vivir cuando viajo es con un pequeño recipiente de aceite de árbol de té”, contó en aquella ocasión.



(Además: Meghan Markle y el príncipe Harry habrían peleado por bautizo de su hija).



“No es lo más glamuroso del mundo, pero si te haces un corte, te pica un mosquito, te sale un granito, no importa lo que sea, es mi pequeño 'curalotodo'. No es caro, es lo suficientemente pequeño para llevarlo encima y lo tengo conmigo todo el tiempo", agregó.

Did you know Meghan Markle invented the messy bun?#MeghanMarkle pic.twitter.com/Qyja6wZYWN — Alexis has Tennis Money. (@ArchewellBaby) October 15, 2021

Y no es para menos, pues, de acuerdo a la revista 'Vogue', el aceite de árbol de té tiene propiedades antibacterianas y anti-inflamatorias, por lo que puede impedir que se formen espinillas.



De hecho, una de las mascarillas que pueden ser más efectivas para el acné, según el medio mencionado, está compuesta por este aceite esencial y miel, producto que contiene ácidos grasos, péptidos, aminoácidos, antioxidantes y vitamina B que pueden minimizar visiblemente la inflamación y rojeces en la piel.



(Siga leyendo: ¿Quién es Meghan Markle, esposa del príncipe Harry?).



El aceite de árbol de té, además, funciona para el cabello. Si se mezcla con aceite de ricino, producto que hidrata el pelo, puede ayudar al crecimiento capilar, ya que contribuye a mejorar la circulación de la sangre.



Por otro lado, si se combina con aceite de oliva y vinagre de manzana, también puede funcionar para reducir la picazón y resequedad del cuero cabelludo.

El aceite de árbol de té se puede usar como aromaterapia para aliviar las enfermedades respiratorias, para minimizar el acné, las infecciones fúngicas y bacterianas, la caspa, los piojos, la gingivitis y las infecciones genitales pic.twitter.com/8HE4hxvLUx — Dr.Mercola (Español) (@mercola_espanol) May 13, 2020

ELTIEMPO.COM

Lea más noticias

- La vida de la reina Victoria llega a la TV con una mirada adolescente



- Familia real británica: ¿cuánto dinero tienen sus integrantes?