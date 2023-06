Nuevamente, la pareja más llamativa de la monarquía británica está dando de qué hablar, tras los rumores de una posible separación.



El príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle llevan siete años juntos desde que se confirmó su noviazgo a finales de 2016, que contra todo pronostico fue aceptado por la familia real, pero tras su matrimonio ha sido una guerra de escándalo, tras escándalo.

Debido a sus conflictos constantes la relación entre la realeza y los esposos no ha sido la mejor, lo que parece haber hecho presión en su matrimonio según la prensa local.



De acuerdo con la revista 'Hola', los sucesos recientes que avivaron los posibles rumores se centran en los distanciamientos que últimamente han tenido los ex miembros de la Corona inglesa entre sí.



Por ejemplo, la pareja no celebró su quinto aniversario el pasado 19 de mayo donde debían festejar sus 'bodas de madera' por el tiempo que llevan de casados y tampoco muestran ningún gesto amoroso, algo que hace sospechar a los medios británicos de un posible divorcio.



Según las insinuaciones de Tom Bower, periodista y biógrafo de la monarquía, la separación entre la pareja estaría más avanzada de lo que la gente cree. “Hay muchas personas en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Harry”, dijo en entrevista para el 'Daily Mail'.



Incluso, el reportero se atrevió a asegurar que la actriz y el príncipe posiblemente están viviendo de manera independiente y en casas diferentes en Montecito, California, a donde se mudaron tras renunciar a sus títulos reales y abandonar Inglaterra.

A esto se le suma el hecho de que Markle no viajó para la coronación de su suegro, el rey Carlos III el pasado 6 de mayo, lo que incrementó los murmullos del distanciamiento total entre la actriz y la cuna de su esposo.



Por lo anterior, se cree que el ambiente entre ellos está muy viciado y que ya han comenzado a dividirse el uno del otro, según el maquillador y amigo de la actriz, quien sostuvo recientemente que Harry podría estar echando de menos su vida anterior.



“Ha encontrado definitivamente su sitio y está muy asentado en Estados Unidos, pero echa de menos su hogar”,dijo para 'The Telegraph'.



Sin duda, queda esperar si la pareja en definitiva confirma la ruptura o si por el contrario, continúan enfrentando juntos los pormenores de su popularidad como los principales contendores de la Corona en la actualidad.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

