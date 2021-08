Hermano de Meghan Markle le dijo al príncipe que ella arruinaría su vida

Pocos días después de que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra, cumpliera 40 años, unas polémicas palabras de su medio hermano se volvieron noticia. Conozca qué fue lo que dijo el hombre de 55 años.

Thomas Markle Jr, medio hermano mayor de Meghan Markle, apareció recientemente en el adelanto del programa Big Brother VIP, el cual se estrenaría próximamente en la cadena australiana Channel Seven.



En un video publicado por la cuenta de Twitter del reality, se dieron a conocer algunos de los participantes de su nueva versión; entre ellos, Markle Jr. El programa sigue la vida de un grupo de personas que conviven en una casa y que son grabadas durante las 24 horas del día.



En la pieza publicitaria, Markle se presenta como el hermano mayor de Meghan. Luego, dice lo siguiente en inglés: "Le dije al príncipe Harry que yo creía que ella arruinaría su vida. Ella es muy superficial".



SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021

Thomas Markle Jr. es hijo de Thomas Markle, padre de Meghan, y de Roslyn Loveless. Mientras tanto, la madre de Meghan es Doria Ragland.



Además de la tensa relación que sostiene la esposa del príncipe Harry con la Corona Británica, la situación con su padre, de 77 años, no es mucho mejor.



Cuando el progenitor de Meghan no estuvo presente el día de su boda, en 2018, se le dijo a los medios de entretenimiento que no podía viajar debido a una intervención quirúrgica que se había hecho recientemente.



No obstante, tiempo después se conoció que su hija se enojó con él porque, al parecer, este retirado director de fotografía e iluminación habría pactado a escondidas con algunos paparazzis fotos exclusivas de su hija en compañía del príncipe.



Desde aquel momento se distanciaron y el hombre se habría obsesionado con estar en comunicación con Meghan. Incluso, ha afirmado que seguirá revelando detalles de su vida y concediendo entrevistas hasta que ella decida ponerse en contacto con él.



En los últimos meses, el hombre le ha dicho a la prensa, entre otras cosas, que su hija ha tenido "problemas psicológicos" y problemas con su salud mental. Por su parte, la mujer ha interpuesto demandas contra empresas por invasión de la privacidad tras publicar extractos de una carta dirigida a su padre en agosto de 2018, en la que le pedía que no saliera más en los medios.



Hasta el momento no se ha conocido una reacción por parte de Meghan sobre los comentarios de su medio hermano.



