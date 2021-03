'Ya no quería vivir más', dijo Meghan Markle en entrevista con Oprah

"Sabía que si no lo decía, lo haría. Y yo... simplemente ya no quería vivir más", le dijo Meghan Merkle a la periodista Oprah Winfrey en la noche del domingo durante una entrevista para el programa de CBS.



La duquesa de Sussex dio estas fuertes declaraciones refiriéndose a la presión que recibió tras la cobertura negativa de la prensa británica en 2018. "Era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", dijo Merkle durante la entrevista de dos horas que tuvo junto a su esposo el príncipe Enrique de Inglaterra.



Enrique, a su vez, dijo que pidió ayuda profesional y habló con la familia real de lo sucedido, pero estos respondieron que "no podía, que no sería bueno para la institución".



Durante la conversación también se profundizó en otros detalles como la tensa relación, de la que se hablado, entre la pareja y Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Merkle negó haber hecho llorar a Kate antes de su matrimonio con Enrique. "Todos en la institución sabían que no era cierto", dijo.



La esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, además, confesó haber sido víctima de una auténtica campaña de denigración.



La pareja también reveló que el hijo que están esperando es una niña. Este sería el segundo hijo de Enrique y Meghan quienes contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2018 y en 2020 iniciaron un proceso de 'independencia' de la familia real británica que les ha traído diferentes escándalos.



Con información de AFP*