Meghan Markle niega haber hecho llorar en su boda a Kate Middleton

La duquesa de Sussex, Meghan Markle hizo fuertes revelaciones durante una entrevista con la periodista Oprah Winfrey. Durante la conversación, se habló de las tensiones con Kate Middleton los días previos a la boda de Meghan y el principe Enrique de Inglaterra en 2018.



“Se dijo que la habías hecho llorar", la interpeló Winfrey. A lo que Meghan respondió: "Fue exactamente al revés".

"Todos en la institución sabían que no era cierto", puntualizo la exactriz estadounidense. Seguido de ello, la periodista le preguntó "¿tú no hiciste llorar a Kate, ella te hizo llorar a ti?", a lo que Meghan contestó que sí.



"Ocurrió lo contrario", agregó Meghan, y dijo que Kate "estaba molesta por algo, pero lo guardó para sí y se disculpó".



Para la duquesa de Sussex este incidente fue "un punto de inflexión" en sus relaciones con la familia real.



Meghan también reveló que la presión de los medios británicos antes de su boda, hizo que pensara en quitarse la vida. "Yo... simplemente ya no quería vivir más", confesó. Su esposo, el príncipe Enrique, intentó ayudarla y pedir ayuda profesional pero, según dijo en la entrevista, la familia real se negó.

En la conversación, la pareja reveló que tres días antes de la boda oficial, se casaron en secreto. Meghan reveló que intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury Justin Welsby antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en el Castillo de Windsor.



"Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: 'Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'", confesó.



La pareja también dijo que el hijo que están esperando es una niña. Este sería el segundo hijo de Enrique y Meghan quienes contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2018 y en 2020 iniciaron un proceso de 'independencia' de la familia real británica que les ha traído diferentes escándalos.



Tendencias EL TIEMPO

Con información de AFP y EFE*