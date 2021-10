Meghan Markle contó detalles de su infancia: 'Crecí con barra de ensaladas'

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, escribió una carta a los líderes demócratas del senado de Estados Unidos, Charles Schumer y Nancy Pelosi, para pedirles que aboguen por la licencia familiar remunerada integral en beneficio de los hogares de todo el país.



En la misiva, hizo una comparación de cómo crecen los niños en una familia promedio y en una de bastante dinero, poniendo como ejemplo su infancia y la vida que lleva ahora.

La petición de la mujer de aprobar la licencia familiar y médica federal pagada se da en medio de la negociación que continúan haciendo los demócratas en aceptar la ‘red de seguridad social’ del gobierno del actual presidente Joe Biden, con la cual se pretende apoyar económicamente a los padres en beneficio de sus hijos.



Dentro de las negociaciones también se encuentra la ampliación de la asistencia sanitaria e infantil, las cuales están incluidas dentro del paquete de gastos de Biden.



“No soy un funcionario electo y no soy un político. Soy, como muchos, un ciudadano comprometido y un padre”, inicia el escrito de la duquesa, en el que comenta que se dirige a ellos para que aprueben el auxilio económico en la licencia familiar en pro del bienestar de las generaciones venideras.



(Leer más: Este es el tratamiento natural que usa Meghan Markle para el acné).

(Siga leyendo: Meghan Markle y el príncipe Harry habrían peleado por bautizo de su hija).



La mujer comenta que durante los últimos 20 meses ha sido más evidente las fallas del gobierno que se presentan en las comunidades en cuanto a asistencia familiar, debido a que muchos padres y madres de familia perdieron su empleo y no tenían dinero para sostener a sus familias e hijos.



Así mismo, la mujer afirmó que no solo en medio de la emergencia por el covid-19, sino desde hace más de 20 años, a diario los progenitores deben escoger entre “estar presentes (en la vida de sus hijos) o recibir un pago”, un sacrificio que tiene “un gran costo”.



“Son 20 o 30 años, incluso más, décadas de dedicar tiempo, cuerpo y energía sin fin, no solo a la búsqueda del sueño americano, sino simplemente al sueño de la estabilidad”, señaló la mujer de 40 años.



De igual manera, quiso sensibilizar a quienes dirige la carta, fechada del 20 de octubre, contando la historia de su infancia en California y lo mucho que valora todos los esfuerzos que hacían sus padres para que ella pudiera comer.



“Crecí con la barra de ensaladas de $ 4,99 en Sizzler; puede haber costado menos en ese entonces (para ser honesto, no puedo recordar), pero lo que sí recuerdo es la sensación: sabía lo duro que trabajaron mis padres para pagar esto porque Incluso a cinco dólares, salir a comer era algo especial y me sentí afortunado”, mencionó.



También comentó los lugares en los que tuvo que trabajar desde temprana edad para poder aportar a su casa y salir adelante.



“Comencé a trabajar (en la tienda de yogurt congelado local) a la edad de 13 años. Serví mesas, cuidé niños (...) para cubrir los inconvenientes. Trabajé toda mi vida y ahorré cuando y donde pude, pero incluso eso era un lujo, porque por lo general se trataba de llegar a fin de mes y tener lo suficiente para pagar el alquiler y poner gasolina en mi auto”, añadió.



Posteriormente, reflexionó sobre lo diferente que ha sido para ella y su esposo, el príncipe Enrique, criar ahora a su segunda hija en comparación con las familias estadounidenses, las cuales tienen que dejar a sus bebés con otras personas para que los cuiden por ir a trabajar.

(Lea también: ¿Quién es Meghan Markle, esposa del príncipe Harry?).



“Como pocos padres, no nos enfrentamos a la dura realidad de pasar esos primeros meses críticos con nuestro bebé o de volver al trabajo. Sabíamos que podíamos llevarla a casa y, en esa etapa vital (y sagrada), dedicarlo todo a nuestros hijos y a nuestra familia”, dijo Meghan.



La mujer afirmó que habla por millones de familia al pedir esta licencia con sueldo y que esta no debería ser negociada, cree que debe ser un derecho nacional y confía en que se lograra.

Más noticias:

Familia real británica: ¿cuánto dinero tienen sus integrantes?

Estas son las personas más influyentes del mundo, según la revista Time

Isabel II rechaza el premio 'Anciana del año' porque no se siente vieja

La reina Isabel II busca personal de limpieza para el palacio de Buckingham

Heredero al trono de Países Bajos puede casarse con alguien del mismo sexo

Tendencias EL TIEMPO