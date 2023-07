Mientras el príncipe Harry se enfrenta en un duro juicio contra la prensa sensacionalista por recopilación ilegal de información, medios europeos aseguran que la separación de Meghan Markle y el hijo menor del rey Carlos III es inminente.



De hecho, el diario Daily Mirror señala que Markle habría exigido una millonaria suma para firmar el divorcio y asegurar la manutención de sus dos hijos.

Es bien sabido que, tras la muerte de la reina Isabel, la relación del príncipe Harry y su esposa con la realeza no terminó en muy buenos términos. Es más, los malestares iniciaron antes del fallecimiento de la monarca.



Sin embargo, no se necesitó de muchos rumores, pues la propia pareja expuso y atacó duramente a la familia real en un libro e hizo una serie en Netflix que dejó a la Corona Británica con muy mala imagen.

Ahora la polémica envuelve nuevamente a Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes, al parecer, pasan por una fuerte crisis matrimonial y un próximo divorcio.



No obstante, la sorpresa viene debido a que medios europeos aseguran que la exactriz estaría exigiendo un millonario monto para firmar los papeles.

Al parecer pasan por una dura crisis matrimonial. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

Lo que piden Meghan y Harry

De acuerdo con el periódico británico Daily Mirror, Meghan habría presentado una demanda por 80 millones de dólares, más de 300 mil millones de pesos, para sellar el acuerdo de divorcio.



Además, la estadounidense habría pedido que le garanticen que sus dos hijos sigan en Estados Unidos.

El príncipe Enrique y Meghan Markle, presentando a su hijo recién nacido, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Foto: Chris Allerton. EFE / SussexRoyal News

No obstante, los medios aseguran que el rey Carlos III no está contento con la situación y estaría dispuesto a pedir la custodia de sus nietos, al igual que Harry.



Hasta el momento no se ha confirmado la situación; no obstante, se rumora que Meghan volvería a la actuación.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

