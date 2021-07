Se conocen detalles del agrio divorcio de Meghan Markle

Meghan Markle antes de convertirse en la flamante duquesa de Sussex y hacer parte de la familia real británica tuvo un fugaz y tormentoso matrimonio.



La exactriz estadounidense estuvo casada con el productor estadounidense Trevor Engelson, de 44 años, cuya unión se oficializó en septiembre de 2011, pero se separaron 18 meses después.



(Le puede interesar: Disney+ busca imponerse a Netflix en nominaciones a los premios Emmy)

Aunque su breve historia de amor se ha mantenido en el más completo secreto, pues no se sabe el verdadero motivo por el cual se divorciaron, ambos ya dieron vuelta de página y marcaron un vuelco total a sus vidas.



Aunque ninguno de los dos se ha referido al tema, la relación terminó porque ambos tenían “diferencias irreconciliables” y ambos pidieron el divorcio en el 2013.



Engelson se casó en el 2019 con la millonaria nutricionista Tracey Kurland y en el 2020 se convirtieron en padres de una niña y ahora está enfocado en su nueva esposa y en ser un buen padre de familia.



(Lea además: Paris Hilton presentará un programa de cocina para Netflix)



Según el biógrafo Andrew Morton, Engelson recuerda su matrimonio de manera negativa. El director supuestamente se enfureció con un detalle de Meghan tras la ruptura de la pareja, detalla The Express.



Engelson "se sentía muy alejado y molesto” de su esposa de ese momento, según relata Morton en su libro Meghan: una princesa de Hollywood. La relación terminó tan mal que la exactriz le devolvió a su esposo el anillo de diamantes de compromiso por correo, complementa el relato, en un detalle que provocó la ira de Engelson.



Engelson y Markle comenzaron a salir en 2004 y, en 2011, se casaron. De lo poco que se sabe, de acuerdo con la duquesa de Sussex, el divorcio se debió a "diferencias irreconciliables" entre los dos.



Pero otro rumores señalan a que el matrimonio se vio afectado debido a la ausencia permanente de Markle, quien a menudo viajaba a Canadá para las grabaciones de la serie televisiva Suits, de la cual era protagonista, agrega The Express.



(No deje de leer: Los amores de Shakira antes de encontrar a Gerard Piqué)



Meghan Markle y el hijo menor del príncipe Carlos se casaron hace poco más de tres años, en mayo de 2018. Son los padres de Archie, de 2 años, y la recién nacida Lilibet.

“Lili nació el viernes 4 de junio a las 11:40 a.m. en el cuidado de confianza de los médicos y el personal del Santa Barbara Cottage Hospital en Santa Barbara, California.



Pesó 7 libras 11 oz. Tanto la madre como la bebé están sanos y bien, y se están instalando en casa”, describió en ese momento el breve comunicado dado a conocer por la secretaría de prensa de la pareja.



ELTIEMPO.COM