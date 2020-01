¿Princesa en Disney? Meghan Markle firma contrato con la compañía

En medio de la polémica por la decisión de los duques de Sussex de tener una vida económica independiente de la realeza, el diario inglés 'The Time' confirmó que Meghan Markle estaría trabajando en un nuevo proyecto para Disney. Según la publicación, el acuerdo entre la duquesa y la compañía estadounidense se habría dado mucho antes de su anuncio de poner fin a sus obligaciones como miembros de la monarquía inglesa.

Al parecer, Meghan prestará su voz en off para una nueva producción de Disney y a cambio, el dinero que le dará la compañía de entretenimiento será donado a la fundación 'Elephants Without Borders', una organización benéfica que trabaja por defender a los elefantes de los cazadores furtivos.



Las grabaciones se habrían realizado antes de que la pareja viajara a Canadá por motivo de sus vacaciones, en diciembre del año pasado. El hecho molestó bastante a algunos de los altos miembros de la monarquía inglesa, de acuerdo con 'The Time'.

¿Cómo sucedió?

Según el 'Daily Mail' el acuerdo pactado por Meghan y Disney es producto de una conversación entre el príncipe Harry y Robert Iger, presidente de la empresa desde el año 2000, en julio de 2019 durante el estreno de 'El Rey León' en Londres.

Estreno de 'El Rey León' en Londres. Foto: AFP

Durante el encuentro y de acuerdo con 'Daily Mail', el príncipe señala a Meghan y le cuenta a Iger que su esposa sabe hacer voces en 'off' y que estaría interesada en un proyecto con ellos. "Me encantaría intentarlo, es una gran idea", fue la respuesta del presidente de Disney, según el portal de noticias.



Para muchos esta es una muestra de las infinitas posibilidades que esperan a la pareja tras su independencia económica de la realeza y una pequeña pista de lo que podría ser el futuro de la exactriz.



Tendencias EL TIEMPO