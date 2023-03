En medio de su proceso de urbanización y constante evolución a nivel arquitectónico, Colombia ha sido el escenario de diversas transformaciones.



Se han propuesto una gran cantidad de megaobras que buscaban transformar la infraestructura del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, muchas de estas nunca se llevaron a cabo por diferentes razones, ya sea por falta de financiación, problemas técnicos o falta de voluntad política. A continuación, algunos de los proyectos cuyos procesos de creación se desvanecieron o frustraron en su camino por ver la luz.

Isla artificial en la bahía de Cartagena



Hace más de una década, una propuesta despertó conmoción entre los ciudadanos cartageneros: se trataba de la creación de una isla artificial en la bahía de ‘La Heroica’. La propuesta generó rechazo por parte de la ciudadanía y los líderes ambientalistas, en tanto consideraban que un relleno de la bahía interna ocasionaría grandes desastres naturales. Como, por ejemplo, las inundaciones en épocas de lluvia de los barrios aledaños.



“En momentos donde todas las acciones deben obedecer a proteger el medio ambiente y a hacer obras con adaptación al cambio climático, la respuesta del Estado no puede ser otorgar un permiso para rellenar la bahía en 137 hectáreas”, señaló el abogado Rafael Vergara, en oposición a la propuesta, de acuerdo con ‘Caracol Radio’.

3. VolareMare: Para mi este es el precursor de este movimiento arquitectónico colombiano. Estas indeciso entre dubai, venecia o cartagena? ✨🥺aqui no tienes que elegir🥺✨. VolareMare propone una isla artificial que tiene su propio lago pri va do pegarle la vuelta en la góndola. pic.twitter.com/mwZOAwek6y — María Camila Leal (@Broaddcasting) February 17, 2021

Aunque, finalmente, el proyecto no tuvo éxito, en años posteriores nació el condominio Volare Mare, que pretendía albergar a 3.000 personas, inspirado en los islotes artificiales construidos en Dubái. Según lo reportó ‘El Espectador’, la previsión apuntaba a que los primeros apartamentos del ambicioso proyecto serían entregados en 2018. No obstante, para 2021 la obra aún presentaba retrasos.

Estadio de Millonarios

El estadio de Millonarios es un proyecto que ha sido propuesto en varias ocasiones pero que, hasta la fecha, no ha podido ser construido. Fue en el año 2001 que se prometió tanto a los hinchas como al equipo bogotano un escenario con 5.000 parqueaderos y una capacidad para 60.000 espectadores, que iba a estar a cargo del consorcio Gonanco Ltda. y Espinosa Fenwarth S.A.



Mientras que el Deportivo Cali sí logró la construcción de su estadio futbolístico -que de hecho es uno de los que más capacidad tiene a nivel nacional-, el sueño de tener su propia instalación deportiva fue diluyéndose para Millonarios con el pasar de los años. En el 2016, por ejemplo, Enrique Camacho anunció algunas reuniones con desarrolladores chinos para iniciar el proyecto y, tres años después, en 2019, Gustavo Serpa volvió a dar nuevas luces.

El equipo bogotano ha estado a la espera de tener su propio estado por varios años. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Según dijo el representante de Blas de Leso, accionista de Azul & Blanco S.A., se vincularon a expertos a la construcción del estadio, que estaría ubicado en un lote en la Autopista Norte y tendría un centro comercial y hotel, según lo reportó ‘La República’ en su momento.

Metro ligero por la Carrera 38



Por el año 2015, se presentó una propuesta que buscaba desarrollar la construcción, operación y mantenimiento de una línea de metro ligero a nivel, sobre el corredor de la carrera 68, desde el barrio Venecia hasta la carrera Séptima.



Se esperaba que el proyecto vial contase con una longitud de 16,45 kilómetros de vía doble y 19 estaciones, una vez finalizada su obra, de acuerdo con los reportes de TransMilenio que datan de años atrás. Además, la proyección era que transportase alrededor de 260.000 personas.

En 2015 se planteó el proyecto del metro ligero por la Carrera 68. Foto: TransMilenio

No obstante, la obra, que fue dejada en factibilidad por la alcaldía de Gustavo Petro, fue rechazada en el año 2016 puesto que no cumplía con los requisitos mínimos de ley. Entre otras cosas, el análisis arrojó un aumento en los costos de las tarifas.



La propuesta generó controversia y críticas por parte de algunos sectores, quienes argumentaron que la construcción del metro ligero podría tener un impacto negativo en la movilidad y la calidad de vida de los barrios por los que pasaría. Además, algunos críticos señalaron que la construcción del metro ligero podría tener un alto costo y que existían otras alternativas de transporte masivo más eficientes.

Aeropuerto Bicentenario

Hacia el año 2011, la Aeronáutica Civil cerró la posibilidad de construir el aeropuerto Bicentenario, que estaría ubicado entre Barranquilla y Cartagena.

El organismo estatal declaró inviable la propuesta porque para ejecutarla era necesario cerrar las terminales en ambas ciudades, una condición que no estuvo dispuesto a aceptar el Gobierno.



Según reportó el diario económico ‘Portafolio’ en su momento, la propuesta no contó con aprobación porque el Estado no iba a destinar recursos para el proyecto y, en el caso de los inversionistas privados, la recuperación de la inversión requería el cierre de las terminales con el objetivo de que todo el flujo se cerniese sobre el nuevo aeropuerto.

“Miramos todos los modelos y no hay posibilidad de viabilidad de construir ese aeropuerto mientras estén operando los de Cartagena y Barranquilla (…) En este momento no hay viabilidad”, sostuvo el entonces director de Aerocivil Santiago Castro, en diálogo con ‘W Radio’.

El edificio Mazuera, ¿el más grande de Sudamérica?

Cuando Fernando Mazuera, exalcalde de Bogotá y urbanizador colombiano, decidió inmortalizar su legado en una construcción, optó por pensar en grande. A la firma de arquitectos Esguerra, Sáenz y Samper solicitó la construcción del edificio más alto del país y, también, de todo el subcontinente sudamericano en el año 1971.



“Nos solicita el diseño de un edificio que sea el más alto de Sur América. Proponemos un bloque de 60 pisos, de planta cuadrada, y simétrica; cuatro columnas en esquina y un punto fijo”, dijo la firma en su página web con respecto a la petición de Mazuera. La construcción, además, sería de 60 mil metros cuadrados.

Fernando Mazuera, exalcalde de la ciudad de Bogotá, pidió hacer el edificio más alto de América del Sur.Esguerra, Sáenz y Samper Foto: Firma Esguerra, Sáenz y Samper

Por esa época, el Gobierno resolvió modificar la política financiera y expidió medidas que impedían la importación de capitales de corto plazo, que era el

sistema como se iba a financiar el edificio Mazuera, por lo que al final el edificio se quedó en planos. En su lugar, reposa el Banco de Occidente.

