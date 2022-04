La actriz norteamericana Megan Fox fue entrevistada recientemente por ‘Glamour Magazine’ y contó algunos detalles que hasta el momento habían sido vedados del público sobre su relación con el músico Machine Gun Kelly.



Después de una seguidilla de películas taquilleras, y algunas que no lo fueron tanto, Megan Fox aparentemente desapareció de las cámaras por unos años. Recordada por sus papeles en la serie de ‘Transformers’ y la ahora película de culto ‘Jennifer’s Body’ (‘Diabólica tentación’), la estadounidense ha expresado el sexismo del que se sintió víctima en la industria cinematográfica.

Desde presuntas peleas con Michael Bay, el director de las películas ‘Transformers’ y señalamientos al equipo publicitario de la cinta ‘Jennifer’s Body’, Fox ha expresado que durante los 2000, cuando estaba en el auge de su carrera, sentía que era menospreciada como persona y sencillamente apreciada por su atractivo físico.



Una vez más, la estrella de Hollywood ha vuelto a las alfombras rojas de diversos eventos, sin ningún proyecto en producción actualmente, pero de la mano del rapero y guitarrista Machine Gun Kelly, su prometido.



La relación ha dado de qué hablar en diversas ocasiones, pues crearon un anillo de compromiso para Fox que le cortaría un poco la piel si se lo intenta quitar. Por lo que siempre debe llevarlo puesto, y a todas luces, también es algo que ella quiere hacer.



Ahora, las dinámicas entre los dos artistas vuelven a ser comidilla para las audiencias, pues en la entrevista para ‘Glamour’, Megan Fox contó que ella y Machine Gun Kelly ‘beben’ de la sangre del otro para hacer rituales.

Megan Fox posa en la alfombra roja de los MTV VMAs 2021. Foto: Jason Szenes. EFE

.Ella y Colson Baker, el nombre real del rapero, están saliendo desde septiembre del 2020, y cuando Fox publicó en sus redes sociales que había aceptado su pedida de mano compartió con sus seguidores que “siempre diré que sí, en esta vida y las anteriores y las que vengan después… y luego nos tomamos nuestra sangre”.



Fox se refirió recientemente a este comentario. Parece que no es una exageración.

“Creo que la gente imagina algo como que estamos tomando copas repletas de nuestra sangre, a lo ‘Game of Thrones’”, comentó.



Sin embargo, sí aceptó que a veces se hacen cortes muy pequeños y ‘consumen’ gotas de la sangre del otro para sellar rituales.



La revista de ciencia ‘Livescience’ explica que beber sangre ajena no necesariamente es riesgoso, en tanto sea en pocas cantidades y la persona esté libre de cualquier enfermedad que se transmite por fluidos.

De igual manera, la revista citada afirma que esta práctica tiene un nivel de toxicidad, pues al ingerir dosis muy altas se generan hemocromatosis. También puede provocar daño en el hígado, acumulación de fluido en los pulmones, deshidratación y baja presión arterial.



Por su parte, Megan Fox explicó que a ella le encanta lo esotérico, las lecturas del Tarot y la astrología, y que este ritual que han establecido como pareja es parte de las actividades que desea mantener en su ámbito privado.



“Hago rituales de luna llena y de luna nueva, y le pido que hagamos eso”, recalcó Fox. Además, contó que si por Machine Gun Kelly fuera, él le daría litros de su sangre, pero eso no pasa en realidad.

