Los rumores de una separación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly siguen fuertes. Sin embargo, la actriz volvió a abrir su cuenta de Instagram para desmentir que el motivo de su ruptura tuviera que ver con alguien más.



Esto, después de que hace unos días publicara un video de carta en llamas acompañado de la frase "puedes saborear la deshonestidad. Está en tu aliento", letra de la canción 'Pray you catch me', de Beyoncé -que habla sobre la deshonestidad.



Ese detalle abrió la especulación sobre una posible infidelidad por parte de Colson Barker, nombre real del cantante.



Después de esto, Fox cerró su cuenta de Instagram, pero el 19 de febrero regresó para aclarar si hay o no una tercera persona.

La protagonista de 'Transformers' regresó a Instagram con un post contundente:



"No ha habido interferencias de terceros en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, entre otros, humanos reales, DM, bots de IA o demonios súcubos. Si bien odio robarte la posibilidad de publicar noticias aleatorias sin fundamento que ChatGPT habría escrito con mucha más precisión, debes dejar que esta historia muera y dejar en paz a todas estas personas inocentes ahora", dice la imagen que publicó.



Así, trata de ponerle un punto final a los señalamientos que han pesado sobre la guitarrista británica Sophie Lloyd, quien hace parte de la banda de Machine Gun Kelly desde mayo de 2022.



En su última aparición en Instagram, Fox restringió la opción de comentarios y dejó de seguir a las últimas tres cuentas que aparecían en su perfil: Eminem, Harry Styles y Timothée Chalamet.

Aunque no reveló si continúa o no comprometida con Barker, la revista estadounidense ‘People’ reveló, gracias a una fuente cercana a Fox, que la pareja “está hablando y tratando de resolver las cosas”.



“Ella (Megan Fox) nunca ha sido una persona para tener citas casuales, está con él porque cree que es una relación a largo plazo. No va a solo rendirse con su relación”, afirmó la fuente al medio estadounidense.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL