La actriz Megan Fox es reconocida en el mundo por su participación en proyectos como: ‘Transformers’ (2007) y ‘Jennifer’s Body’ (2009). Esta mujer ha deslumbrado a sus seguidores con su inigualable belleza, incluso, ha llegado a ser nombrada como la mujer más sexy del mundo en diferentes ocasiones.

Aunque millones de personas se enloquecen con su físico, parece que ella no es capaz de apreciar su belleza. El pasado 15 de mayo, la revista Sports Illustrated Swimsuit publicó las declaraciones de la actriz, quien aparece en la portada de mayo.



“Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás", aseguró la intérprete de 37 años. "Nunca en toda mi vida he amado mi cuerpo, nunca jamás".



Asimismo, se sinceró y comentó que desde muy temprana edad sufre de este trastorno. “Cuando era pequeña, tenía la obsesión de que debía tener este aspecto. No estoy segura de por qué tenía conciencia de mi cuerpo tan joven, y desde luego no era algo ambiental, porque crecí en un ambiente muy religioso en el que ni siquiera se reconocían los cuerpos”, contó.



Fox también calificó este episodio como un “viaje sin fin a amarse a sí misma”. Además, señaló: “Podemos mirar a alguien y pensar: ‘Esa persona es tan guapa. Su vida debe de ser muy fácil’. Lo más probable es que esa persona no se sienta así consigo misma”.

¿Qué es la dismorfia corporal?

Según el portal ‘Mayo Clinic’, el trastorno dimórfico corporal es una enfermedad en la que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en la apariencia, por lo general estos no puede ser visto por las demás. Asimismo, estas personas se suelen sentir avergonzadas, intimidadas o ansiosas y es posible que eviten muchas situaciones sociales.



Cuando se tiene este trastorno, la persona se enfoca intensamente en su apariencia e imagen corporal. El defecto percibido por la persona causa un sufrimiento emocional significativo y repercute en su capacidad para desenvolverte en la vida diaria.



Síntomas

Este sitio especializado también reveló algunos de los síntomas de este trastorno:

Estar extremadamente preocupado por un defecto percibido en la apariencia que los demás no pueden ver o que parece poco importante.

Estar convencido de que tienes un defecto en tu apariencia que te hace feo o deforme.

Creer que los demás ponen especial atención en tu apariencia de una manera negativa o se burlan de ti.

Comparar constantemente tu apariencia con la de los demás.

Buscar con frecuencia la aprobación de tu apariencia por parte de los demás.

Tener comportamientos dirigidos a arreglar u ocultar el defecto percibido que son difíciles de resistir o controlar, tales como mirarse frecuentemente el espejo, arreglarse o rascarse la piel.

¿Cuándo debe consultar un médico?

Puede que al sentir pena o vergüenza de su aspecto físico no busque una ayuda de un médico. Sin embargo, es importante mencionar que este trastorno no mejora por sí solo. Si este no se trata, es posible que empeore con el tiempo y provoque ansiedad, facturas médicas extensas, depresión grave e incluso pensamientos y conductas suicidas.

