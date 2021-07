Megan Fox comparte su experiencia con la ayahuasca

Megan Fox es una de las actrices de Hollywood más reconocidas en el mundo entero, gracias a su participación en producciones como la saga de ‘Transformers’, ‘Tortugas Ninja’ y ‘Diabólica tentación’.



Nos fuimos a Costa Rica a tomar ayahuasca. Yo pensaba que iba a ser como un glamping, una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegas ahí y realmente estás en el medio de la selva

La también modelo se ha mostrado en redes sociales muy contenta y enamorada de su novio Colson Baker​​​, más conocido por su nombre artístico ‘Machine Gun Kelly’, un rapero, cantante y actor estadounidense.



Precisamente, Fox se aventuró a vivir junto a su pareja la experiencia de consumir la ayahuasca en su viaje a Costa Rica. Este es un brebaje originario del Amazonas que genera un estado de conciencia alterado que, según dicen, “conecta a quien lo bebe con su parte más espiritual”.



En entrevista con el programa de entretenimiento estadounidense ‘Jimmy Kimmel Live’ la actriz confesó que su primera experiencia no fue tan agradable y que, de hecho, cuando llegó al lugar donde iban a consumirlo se llevó una gran sorpresa.



“Nos fuimos a Costa Rica a tomar ayahuasca en un entorno adecuado con gente indígena. Yo pensaba que iba a ser como un glamping, una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegas ahí y realmente estás en el medio de la selva” explicó la protagonista de ‘Transformers’.



Sumado a esto, agregó que le sorprendió que el lugar no era tan cómodo a comparación de los ambientes que frecuenta y, de hecho, eran más que austeros con los recursos.



“No puedes comer después de la una de la tarde. Tienes que caminar una gran distancia para conseguir agua y no puedes ducharte porque están en sequía y no había nada de ‘glamour’. Todo es parte de hacerte vulnerable para que te rindas a la experiencia” agregó.

Comentó además que estaba en compañía de 20 personas desconocidas que vivieron junto a ella la experiencia, lo cual, según ella, le permitió entender que mostrarse vulnerable es una forma de encontrarse a sí mismo:



“Eso te prepara para entrar a la ceremonia de esa noche, porque ahí parado sientes que tu vanidad se fue. Piensas: ‘acabo de hacer esto (vomitar) delante de todos estos desconocidos, ahora estoy preparada para abrirme de verdad’”.



La revelación sorprendió a los miles de seguidores de la artista, quien recientemente se alió como nueva socia, embajadora y diseñadora de la marca de lencería 'Frederick's of Hollywood'.



Sin embargo, aunque fue una experiencia nada convencional, la actriz, de 35 años, mencionó que le sirvió para entender la irrelevancia del ego.



“El viaje de todos es diferente, pero en la segunda noche fui al infierno por la eternidad. Por el simple hecho de saber que la eternidad es una tortura en sí misma porque no hay principio, medio ni fin. Así que fue una verdadera muerte del ego. Es tu propio infierno psicológico, básicamente”, terminó diciendo.



