Megan Fox y Colson Baker comenzaron su romance en el set de televisión, pues ambos hacían parte de la película ‘Midnight in the Switchgrass’, que fue lanzada al público en el año 2020. “Desde el segundo momento era obvio lo que iba a ser”, dijo la actriz sobre su romance con el también músico, de acuerdo con la revista estadounidense ‘Us Weekly’.



Ahora, Colson Baker - nombre real de la pareja de Megan Fox-, está en la mira de los fanáticos en redes sociales por una supuesta infidelidad hacia la actriz de Hollywood. En su Instagram, Fox habría dado indicios de su situación sentimental.

Uno de estos indicios ocurrió el pasado sábado en la noche cuando Megan eliminó las fotos que tenía en Instagram junto a su pareja. Y, como si fuera poco, publicó unas fotografías luciendo un atuendo negro que llamó la antención de sus más de 20 millones de seguidores. Sin embargo, lo que más se robó las miradas fue la inusual descripción que acompañó el carrete.

Después de que Megan Fox eliminará todas sus fotos con Machine Gun Kelly de su Instagram y publicara un video de una carta ardiendo con la letra de la canción "Lemonade" de Beyoncé "Pray You Catch Me" donde habla de una infidelidad. Megan desactivo su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/JMtpjMJppV — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2023

“Puedes saborear la deshonestidad. Está en tu aliento”, fue la corta, pero bcontundente frase con la que Fox acompañó no solo la fotografía, sino también un video de unas cartas quemándose en un bote de basura. Este verso proviene de la canción ‘Pray you catch me’ de la artista Beyoncé.



De todos los comentarios que inundaron la publicación, hubo uno en particular que la actriz no pudo pasar por alto. “Probablemente él lo hizo con Sophie”, escribió un usuario -refiriéndose a una amiga en común de la pareja con la que al parecer había estado coqueteando el cantante-. Como respuesta, Fox aclaró: “Tal vez fui yo quien lo hizo con Sophie”, contrarrestando así todos los rumores de la supuesta infidelidad de su pareja.

La actriz se encuentra comprometida desde el año 2022. Foto: Instagram de @meganfox

Esta publicación contó con más de un millón de likes y dejó a la vista la solidaridad de los seguidores de Fox, recordada por su participación en ‘Transformers’.



La pareja, que inició en el verano del 2020, se convirtió en una de las más populares, debido a su excentricidad y sus curiosas formas demostrar amor.

