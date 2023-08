Una de las noticias que acaparó el interés de la prensa internacional fue la repentina separación de Sofía Vegara y Joe Manganiello, quienes estuvieron casados por siete años. Varios fanáticos de la pareja quedaron sorprendidos, pues parecían que tenían un vinculo fuerte.

En una exclusiva revelada por el portal ‘Page Six’, la pareja confirmó su separación:

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”.

(De interés: Sofía Vergara pide que protejan su riqueza y que se mantenga el acuerdo prenupcial).

El interés de la pareja comenzó en 2014, cuando la colombiana asistió con su entonces pareja, Nick Loeb, a un evento organizado por los productores de ‘Modern Family’. En ese instante, se conocieron e intercambiaron números y, un año después, en 2015, empezaron a salir.

Fuentes cercanas de la expareja le contaron a ‘People’ el motivo de la ruptura: "Han estado distanciados desde hace un tiempo ya y trataron de resolver las cosas, pero están enfocados en diferentes áreas de sus vidas".

(A continuación: ¿De cuánto es la fortuna de Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara?).

Tom Cruise aprovecharía el divorcio de Sofía Vergara, según medio internacionales

Sofía Vergara y Tom Cruise vivieron un corto, pero intenso amor, que muchos no conocen. A principios de 2005, ambos fueron fotografiados en varias citas románticas.

Según informó la revista ‘People’ en su momento, los dos se conocieron en una fiesta previa a la entrega de los premios Oscar y, desde ahí, se volvieron inseparables y empezaron a frecuentar varios restaurantes juntos.

(También puede leer: 'Misión imposible': director revela detalles de la película y alaba a Tom Cruise).

Sin embargo, su romance no prosperó y, con tan solo algunas salidas, decidieron seguir por caminos separados. De acuerdo con información de varios medios, se cree que su relación no funcionó porque la barranquillera no compartía algunos pensamientos de sus creencias.

Aunque ha pasado más de una década desde su corta relación, el actor estadounidense no ha dejado de pensar en ella, ahora más que conoce que se está divorciando.

De acuerdo con el medio ‘New York Post’, hay un artista que estaría interesado en tener algo más que una amistad, ahora que está soltera. Se trata del actor Tom Cruise.

Al parecer, el protagonista de 'Top Gun: Maverick' estaría muy pendiente del proceso de divorcio y estaría dispuesto a conquistar a la colombiana, según el sitio mencionado anteriormente.

Actores de Hollywood entraron en huelga

Más noticias en EL TIEMPO

Kika Nieto pone en venta sus pertenencias para pagar multa de 300 millones a la DIAN

Chyno Miranda reaparece en sus redes tras anuncio de regreso junto a Nacho

Luisa Fernanda W respondió al comentario 'machista' de Yeison Jiménez: 'Me cae bien'