La salud de Nacho Vidal tendría en vilo a la industria porno

La noticia que preocupa tanto a la industria porno llegó a la prensa por medio de la página web www.elnacional.cat: "Nacho Vidal tiene VIH", afirma el diario catalán en referencia al célebre actor porno español y el posible resultado médico que lo habría dado como portador del virus del Sida.



Acto seguido, el medio catalán -retomado después por otros informativos españoles- indica que "el gremio del Cine X en Europa está paralizado. Se han detenido las producciones de cine pornográfico durante un mes. Es el protocolo habitual cuando un actor o atriz de cine para adultos tiene una enfermedad de transmisión sexual".

Según el diario, cuando una noticia de este tipo ocurre, todos los actores de la industria se someten a pruebas médicas que permitan detectar este tipo de enfermedades.



La sección de El Nacional de Cataluña, que difunde la noticia indica también que le preguntó directamente al actor por los resultados del examen médico, que según indica fueron realizados en una clínica de Barcelona, y Vidal les respondió: "No sé de dónde sacas la info, pero es de muy mal gusto. No diré nada, gracias".

El medio indicó que pese a la negativa de Vidal a comentar, varias fuentes del porno han confirmado la aplicación del protocolo, que incluye la práctica de exámenes no solo a los actores que han interactuado con el actor en sus filmaciones, sino sus parejas sexuales. Además, detalló que las actrices que han grabado escenas con Vidal recientemente practicaron con él sexo sin preservativo y ya fueron advertidas.



Según el ABC, la madre de Vidal desmintió la noticia en otro medio: "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", citó el diario español.



ABC recordó además que el virus del Sida "ha arrebatado la vida de millones de personas, entre ellas Michel Foucault (1984), el actor Rock Hudson (1985), el poeta Jaime Gil de Biedma (1990), Freddie Mercury (1991), solista del grupo Queen o el actor Anthony Perkins (1992)."



