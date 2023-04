Para lidiar con una cirugía, médicos demostraron a través de redes sociales una particular opción: poner música. Los profesionales de la salud se han ganado miles de comentarios y reproducciones en la plataforma TikTok al publicar el video sobre cómo pasan las horas en el quirófano.

Como se ve en el metraje, hasta el paciente que estaba siendo intervenido disfrutaba al ritmo de 'Yo Voy', canción de Daddy Yankee junto a Zion y Lenox, pues movía las manos.

"Cuando el paciente le pone flow al quirófano", escribió la profesional de la salud al compartir la publicación, que supera los 300 mil 'me gusta' y cuatro millones de reproducciones.

Internautas compartieron historias similares. Por ejemplo, mujeres aseguraron que durante partos los médicos tenían música para reducir la tensión.

Lo que dice la ciencia sobre la música en el quirófano

Una investigación desarrollada con cerca de 100 pacientes en un hospital de Inglaterra concluyó que ciertas melodías ayudan a reducir los niveles de ansiedad mientras están despiertos.

"Someterse a una cirugía puede ser una experiencia estresante para los pacientes y nuestro objetivo como médicos es encontrar formas de hacerlos sentirse más cómodos. (...) Los pacientes más calmados pueden enfrentar mejor el dolor y recuperarse más rápido", señaló el médico Hazim Sadideen, director de la investigación.

A partir de los análisis, en especial las canciones consideras éxitos o aquellas con ritmos tranquilos son las predilectas por los pacientes, como plasmaron en el estudio que fue publicado en la revista especializada Annals of the Royal College of Surgeons.

Eso sí, hicieron un llamado a los médicos y profesionales de la salud: la música no debe ser una distracción para ninguno. En caso de que el paciente se sienta incómodo, es mejor retirar el sonido.

