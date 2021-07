Médico ‘influencer' denuncia que McDonald’s usó su imagen sin permiso

Alberto Negrete Hoyos, conocido como el doctor Negrete, es un médico ‘influencer’ reconocido por sus curiosos métodos de enseñanza en el campo de la medicina. Él está presente en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube. Negrete destina estos espacios a responder dudas e inquietudes de los internautas en materia de salud.

(Lea también: El 'rifirrafe' en redes por frase de La Liendra sobre el estudio).

Sin embargo, hace días sus seguidores se inquietaron por un curioso video.



En el metraje, el médico quiso explicar una situación que, al parecer, se prestó para diversos malentendidos: la empresa Mc Donald’s utilizó su imagen sin su consentimiento.

(Le contamos: ¿Les pueden cerrar las redes a 'influencers' por publicidad engañosa?).

‘No recibí un peso por esto, no firmé nada’

Negrete dio a conocer los hechos por medio de un video publicado tanto en su cuenta de YouTube como en Instagram.



“Mc Donald’s me llamó porque están haciendo un esfuerzo por ajustar la cajita feliz a ciertos lineamientos nutricionales (…) todo iba a ser publicado en una revista de nutrición médica y metabolismo. Yo dije ‘Bueno, menos mal esto tiene un respaldo’”, comentó.



Pese a que la movida parecía “algo positivo”, una aclaración por parte de la revista hizo que le pusiera un ‘reversazo’ a la asociación.

(Le puede interesar: Denunciarán a ‘tiktoker’ más seguido de España por agresiones sexuales).

“Esta revista publicó un comunicado, firmado por la editora y el presidente de la revista, en el cual decían que retiraban el artículo por ‘práctica no ética’. Apenas vi eso dije ‘se cancela todo’. Este es un tema muy delicado que involucra niños y el respaldo parece no tener la credibilidad que yo creía que tenía”.



El problema fue que “McDonald’s usó mi imagen sin autorización legal” después de la carta de la revista.



Negrete aclaró que no recibió ningún beneficio por el uso de su imagen. “Nunca firmé nada”. El médico dijo que el propósito de su video era aclarar todas las dudas en torno a la inusual situación.

Finalizó agradeciendo a quienes se inquietaron o, cuanto menos, esperaron a que él se pronunciara sobre la aparición de su rostro en la compañía mencionada.



También aprovechó para referirse a quienes ‘sacaron conclusiones’ antes de tiempo. Conclusiones por demás negativas y que, según su nuevo testimonio, no atendían del todo a la realidad.

El médico 'influencer'

Según un artículo de este medio, Alberto Negrete comenzó su incursión en la ‘viralidad’ gracias a su hermano, quien “se decantó por las artes audiovisuales”. Su propósito, desde el inicio, es enseñar ciertos asuntos ‘médicos’ en clave de humor.



“A mí me gusta mi carrera, me gusta ejercer la medicina, y así no tuviera la necesidad de hacerlo seguiría en ella, pero me gustó mucho descubrir a través de mi hermano que me gustaba estar frente a una cámara. Finalmente se trata de eso, de hacer lo que a uno le gusta”, afirmó en ese entonces.

(Puede leer: ¿Pagar por saludos de famosos? TikTok trabaja en nueva herramienta).

Y sí que es el ‘médico influencer’. Nada más en su cuenta de Instagram tiene más de 587 mil seguidores.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO