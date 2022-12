El pasado 9 de diciembre, justo cuando se disputaba el partido entre los seleccionados Países Bajos y Argentina por el paso a semifinales del Mundial Qatar 2022, un pasajero chileno sufrió un infarto en un vuelo de una aerolínea argentina.

El avión despegó en Buenos Aires, Argentina, y se dirigió hacia la ciudad misionera de Posadas, de dicho país. El hombre, en medio de una zona de turbulencias, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, según contaron los pasajeros del vuelo.

La aeronave inició su viaje de una ciudad a otra a pesar del inclemente clima, que presentó fuertes vientos acompañados de lluvia. Esto ocasionó una fuerte turbulencia.



(No deje de leer: Sigue el misterio: hermano de periodista muerto en Qatar 2022 da otra versión).



No obstante, los tripulantes aseguraron que no se trató de un movimiento severo, por lo que no generó estragos en el viaje: “No hubo un reporte de seguridad”.



Luego de que los bruscos movimientos se detuvieron y la turbulencia ya había pasado, los pasajeros comenzaron a solicitar la ayuda de un médico para que pudiera prestar los primeros auxilios a un pasajero de 65 años de edad que se había descompensado, según informó el diario local ‘Primera Edición de Misiones’.

Un médico, hincha fiel de la selección argentina, le salvó la vida a un pasajero en medio de un vuelo. pic.twitter.com/ZRCCVACHwd — Stefanía León (@stef_bystef) December 12, 2022

Por fortuna, dentro del avión viajaba un médico terapista, quien presta sus servicios en una clínica céntrica de Posadas, y brindó ayuda al hombre de nacionalidad chilena, logrando salvarle la vida.



Cabe resaltar que el doctor llevaba puesta la camiseta de la selección 'albiceleste' como muestra de su pasión por el fútbol y apoyo al equipo que, en ese momento, se jugaba su paso a la semifinal del Mundial de Qatar de 2022.



(Siga leyendo: ‘Qué mirás bobo’: el enojo de Messi contra un jugador de Países Bajos).



Según el terapista, el ciudadano chileno tenía antecedentes de cardiopatía, era hipertenso y diabético. “Estaba con un cuadro compatible con un infarto que nosotros llamamos síndrome coronario agudo”, explicó el médico en entrevista con el medio citado anteriormente.



Gracias a la ayuda del especialista, el hombre pudo llegar a su destino sano y salvo. Sin embargo, al aterrizar el avión, una ambulancia recogió al pasajero para llevarlo a un centro médico y que pudieran realizarle exámenes más a profundidad.

Más noticias

Kaká explota: 'Ronaldo solo es un gordo en las calles de Brasil'

Ivana Knoll, la novia del mundial, habló sobre Qatar 2022

Periodista murió en Qatar cuando cubría a Argentina; su hermano acusa asesinato

Qatar 2022: fuertes críticas de Messi y los hinchas al árbitro del partido

Tendencias EL TIEMPO