Médico afirma que el café molido podría contener cucarachas

El doctor Karan Raj, quien acumula millones de visitas en la aplicación de TikTok, emitió una advertencia para las personas que compran frascos de café premolidos, pues afirmó mediante un video que el café molido estaría hecho con restos de cucarachas.

En sus videos informativos, el médico verificado utiliza su conocimiento profesional para informar a la gente sobre todo tipo de problemas médicos.



Sin embargo, un video particular en el cual el médico habla sobre los componentes del café se ha viralizado y miles de internautas han reaccionado ante la posibilidad de que cucarachas aplastadas hayan llegado a su bebida matutina.



Algunos incluso manifestaron que renunciarían a la bebida caliente como resultado de las afirmaciones del doctor, mientras que otros insistieron en que no les impediría obtener su dosis diaria de café.



En un clip que ya acumula 1,5 millones de visitas, el doctor. Raj dijo "el café premolido, como el que se obtiene en la mayoría de las tiendas, contiene cucarachas molidas. Cierto porcentaje de los granos de café se infestan de cucarachas y otros insectos. Por lo general, no se pueden procesar por completo, por lo que simplemente se tuestan y muelen con los granos de café.

Y a agregó que "la mayoría de las autoridades alimentarias permiten un cierto porcentaje de partes de insectos en la comida".



Al clip viral se le han sumado miles de comentarios llenos de impacto por parte de los internautas. Uno comentó "pude haber pasado TODA LA VIDA sin saber esto".



Un segundo escribió "¿cómo te atreves a arruinar nuestro café por la mañana?".



Una tercera persona escribió "¿me estás diciendo que he estado bebiendo exactamente lo que me aterroriza toda mi vida?"



El profesor de biología de la Universidad de Montana, Douglas Emlen, respaldó la teoría y dijo que después de años de estudiar los insectos y sus relaciones con los humanos, uno de sus antiguos profesores se volvió muy alérgico a las cucarachas por manipularlas con tanta frecuencia.



No podía tocar una cucaracha sin tener una reacción y descubrió que sufría de manera similar cuando bebía café hecho con granos premolidos.



Cuando investigó el motivo, dijo que descubrió que el café premolido se procesa a partir de enormes reservas, que son casi imposibles de proteger de una infestación de cucarachas, como dijo el doctor Raj.

