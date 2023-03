TikTok se ha vuelto la red favorita para que las personas cuenten sus historias más locas e increíbles, así que un médico aprovechó este espacio y contó una anécdota de cuando descubrió que una mujer en labor de parto le era infiel a su esposo.

El hombre identificado como Tas Medina, en su cuenta de TikTok, suele hacer clips con información sobre salud, consejos, videos divertidos, sin embargo, la historia de la embarazada ha sido una de sus grabaciones más populares y ha sorprendido a más de un internauta.



El médico empezó contando que: “Había una paciente que ya estaba en trabajo de parto y se encontraba con su esposo. El hombre la andaba besando, le tocaba la barriga y ella le decía: ‘Mi amor, por fin vamos a tener nuestro hijo y vas a poder vivir con nosotros’”.



Un momento después, el doctor salió al pasillo y se encontró con el vigilante. Él le dijo que en la entrada se encontraba el esposo de la mujer que estaba en labor de parto. Este comentario se le hizo raro al médico, pues en la sala había un hombre que parecía ser la pareja de la futura madre.

Sin embargo, el doctor fue hablar con el esposo de la mujer afuera del edificio: “Yo me acerqué a la entrada del hospital y le dije: ‘¿Usted es el esposo de la señora Yamile?’. Me dijo ‘sí, estos son mis hijos’. Traía dos pelaos. Yo le dije: ‘Deme un momento, ya lo hago pasar’”, comentó.



Medina tuvo que ir donde la mujer a comentarle lo que estaba sucediendo: “¿Cómo así doctor, cómo así?, fue la reacción de la futura madre. Luego le confesó al médico que el verdadero papá del bebé era el señor que estaba afuera, pero él se había ido a trabajar lejos y no lo esperaba antes.



Además, reveló que el hombre que estaba con ella en la sala era su amante, al que ella le había hecho pensar que el niño era de él para que le diera dinero y le rogó a Medina que por favor no dejara pasar a su esposo.

“Yo me siento en la Rosa de Guadalupe. Qué película, aquí tenemos a la ganadora del Óscar a mejor actriz”, dijo el médico burlándose de la situación. Sin embargo, él no se esperaba el escándalo que se iba a formar, pues el vigilante dejó pasar al edificio al esposo de la mujer.



Luego, solo fue cuestión de tiempo para que los hombres se enteraran de esta situación. “Y cuando se encontró con el otro, pum, se armó fuerte, eso era una película de Jean-Claude Van Damme, yo le decía a las auxiliares traigan palomitas y traigan a seguridad. En fin, ninguno de los dos se quedó, los dos se fueron presos y la señora tuvo a su hijo”, concluyó.



Este clip se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 26 millones de reproducciones, más de 2 millones de me gusta y miles de comentarios de los internautas, los cuales no han dejado de reírse con esta situación.

