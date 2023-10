'Me tiene perturbada': Alejandra Giraldo, de 'Noticias Caracol', sobre ratas en Bogotá

La reconocida presentadora de 'Noticias Caracol', Alejandra Giraldo, demostró la sensación que le provocan los ratones, luego de ver el adelanto de un cubrimiento sobre las mismas en Bogotá.



La periodista no ocultó su disgusto al ver un video donde los grandes roedores merodeaban los desechos de las basuras, mientras su compañero informaba durante la emisión de la mañana en vivo sobre la problemática.

Desde junio, los capitalinos han denunciado la presencia masiva de estos animales por puentes, andenes y alcantarillas que preocupa a los mismos a causa de las afectaciones que esto pueda representar en términos de sanidad.



Con el paso de los meses las alertas por parte de la comunidad se han incrementado a través de redes sociales que evidencian las recurrentes apariciones de las mismas, incluso en portales y estaciones del sistema TransMilenio.



De acuerdo con 'City Tv' hay plaga de roedores en seis puntos críticos de la ciudad en las que se encuentran las localidades de Usaquén, Suba, Los Mártires, Engativá, Fontibón y Bosa.



El aumento de ratones por el mal manejo de las basuras ha sido tal, que se ha presentado una infestación en algunos sectores, donde estos animales hurgan en los desechos de las zonas residencias, provocando temor en las personas al entrar a sus casas.



Así lo informó el periodista Edward Porras, que reportó cómo algunos residentes se encontraban atemorizados al encontrarse con estos en frente de su casa, reporte que incomodó a Alejandra Giraldo y que no dudó en manifestar en vivo.

¿Cómo fue su reacción?

Mientras su compañero hablaba, esta se mostraba indispuesta con la grabación de las ratas hurgando en los residuos. Sin dudarlo, la presentadora confesó su desagrado en plena emisión.



“Le confieso que me tiene perturbada usted con esas imágenes, no puedo ni verlas”, señaló Giraldo con una mano en su cabeza, demostrando su angustia.



Luego añadió su preocupación por los habitantes del sitio que están siendo afectados por el mal uso de los desechos y la llegada de los roedores al mismo.



“No me imagino, entonces, cuál es la situación en la que están inmersos los habitantes de las inmediaciones de ese lugar”, agregó la comunicadora.



Finalmente, frente a su reacción Porras le mencionó que en efecto se debe hacer algo para atacar el problema que podría ver en los minutos siguientes al detalle, al escuchar los testimonios de la comunidad.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

