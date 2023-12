'Me rompió el corazón': Elianis Garrido, de 'Lo sé todo', habló sobre sus relaciones

Elianis Garrido es una de las presentadoras más conocidas de nuestro país, pues inició su carrera participando en el programa 'Protagonistas de Nuestra Tele' de RCN y actualmente trabaja como presentadora en 'Lo Sé Todo' del Canal Uno.



Recientemente, la barranquillera participó de una tendencia de Instagram y reveló algunas cosas que vivió en este 2023, algo que ha sorprendido a muchos.

Empezó diciendo que este año lloró más de 10 veces, realizó diferentes viajes, fue a conciertos, se enfermó, conoció personas nuevas, experimentó cosas nuevas, arregló un problema que tenía con alguien, fue cine, se emborrachó, entre otras cosas.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la presentadora admitió que este año le rompieron el corazón, por lo que muchos de sus seguidores le preguntaron si se había divorciado.



Pero para evitar malos entendidos, Garrido dejó en claro que una amistad fue la que le causo ese dolor emocional. “Me rompió el corazón la amistad. Un par de veces de nuevo, pero seguimos aprendiendo”, escribió.

A principio de año, se creó el rumor de que Elianis se había divorciado de su esposo, pues en la red social de X, anteriormente Twitter, respondió al tuit de un amigo suyo que decía: “Nada más peligroso que dos amigas que dejaron de creer en el amor”.



Ante este mensaje, la barranquillera contestó: "Si somos" y acompañó el texto con una fotografía de ella y su amiga Mafe Romero.



En ese momento, Elianis se molestó de que las personas tomaran su comentario para mal y en sus historias de Instagram afirmó: "La gente por qué inventa tanta cosa. Voy a sacarlos de una duda, me preguntan que si yo me divorcié y no. Que yo no muestre mi relación fue una decisión que tomé antes de casarme, desde mi relación anterior dije que no lo volvería hacer. Tengo mis motivos súper personales y uno de esos es que yo trabajo detrás de la pantalla, en un programa de chismes, yo sé cómo funciona".

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

