‘Si no guardan esa carajada me voy’: Manuel Turizo, molesto, se retiró de concierto

El artista monteriano Manuel Turizo se ha posicionado, con apenas 23 años, como una de las figuras más influyentes de la música urbana nacional, con éxitos como ‘La Bachata’, ‘Una Lady Como Tú’ y ‘El Merengue’.



(Lea también: Manuel Turizo: 'Yo más que romántico soy un despechado a morir').



Actualmente está en medio de un tour de conciertos y en su último espectáculo, el cantante se vio en una situación polémica.

Turizo se disponía a contar algo sobre su próxima canción, pero se vio desanimado al ver más celulares que rostros poniéndole atención, así que decidió no quedarse callado y, paradójicamente, alguien grabó el momento.



“Esta canción… Guarden esos celulares, disfruten estar aquí, guarde todo el mundo ese celular, ¡Ey, rumbéatelo! ¡Guarda ese celular! Si no guardan esa carajada no canto más un carajo y me voy ya de aquí”, amenazó Manuel a su público, para que disfrutaran de las canciones sin el celular en la mano.



(Puede interesarle: ¡Confirmado! Marc Anthony, Manuel Turizo, Yandel y otros estarán en los Latin Billboard).



Después, el artista caminó hasta una de las esquinas de la tarima y se dirigió directamente a un hombre del público: “Mi pana, si no guardas ese celular, nos vamos ya mismo”.



Tal parece que el ‘pana’ no hizo caso y evidentemente otros fanáticos tampoco obedecieron la solicitud, por lo que la situación quedó grabada. Turizo se mantuvo en su postura, se agachó, dejó el micrófono en el piso y salió caminando del escenario, lo que causó un alboroto por parte del público presente.

(Relacionado: Video: la divertida reacción de Sebastián Yatra al ser confundido con Manuel Turizo).



El acto del cantante ha generado opiniones divididas en los internautas, pues, mientras algunos defienden que lo hizo para que el público disfrutara, otros dicen que su trabajo es cantar sin importar las circunstancias.



“Tiene toda la razón… mientras estamos pendientes de grabar, no disfrutamos al 100% el momento”, “se le subieron los humitos”, “a él le pagan por cantar, el que paga su boleta disfruta como quiere”, y “antes los conciertos se disfrutaban, ahora solo van a grabar para presumir que estuvieron”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los testigos en las redes.

2018, los inicios: Manuel Turizo, el cantante que le apuesta al reggaetón romántico

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

¿Cómo afecta el eclipse anular de sol a las mascotas y qué cuidados se deben tener?

Receta para preparar un delicioso helado de arequipe para este fin de semana

Amparo Grisales enfrenta parodia de su personaje: ‘Jamás haría algo así’