'Me has encantado': piloto envió carta a pasajera de un vuelo y se hizo viral

Kiely Álvarez, una usuaria de TikTok, se volvió viral al compartir una experiencia inusual durante un vuelo para la despedida de soltera de una amiga. La joven comentó que recibió una nota enviada por el pilot.

Según su relato, estando a bordo del avión, un miembro de la tripulación le entregó una nota del piloto invitándola a pasar por la cabina.



La nota decía: “Me has encantado. Pásate por la cabina cuando lleguemos y nos saludamos”. Aunque Kiely se mostró sorprendida y no aceptó la invitación, su publicación en TikTok, seguida por más de 14.000 personas, acumuló más181.000 likes.



Los seguidores de Kiely estaban ansiosos por más detalles, instándola a compartir la continuación de la historia. Sin embargo, en un segundo video, Kiely admitió que no había ido a la cabina y no sabía cómo era el piloto. “Salí corriendo”, confesó entre risas.

Otro caso que no pasó inadvertido

En otro episodio viral relacionado con el amor en las alturas, Nicky Mc Gaw, otra usuaria de TikTok, relató su experiencia cuando un azafato le obsequió un alfajor y una servilleta durante un vuelo.



Al principio, pensó que era solo un gesto amable, pero al abrir la servilleta encontró una nota del azafato, Sebastián, quien le dejó su número de teléfono y perfil de Instagram, elogiando sus "ojos increíbles".



Este video, publicado en su perfil @manijadelavida, también capturó la atención de los usuarios de TikTok. Sin embargo, el momento cómico del relato fue cuando el padre de Nicky se comió el alfajor, agradeciendo jocosamente a Sebastián, generando risas entre quienes estaban presentes.



Estas historias en TikTok destacan encuentros inesperados y sorpresas románticas a bordo de aviones, mostrando cómo el amor y la aventura pueden encontrarse incluso en los cielos.

