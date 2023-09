El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

También puede leer: ‘Estás poseída’: ‘Yo me llamo Shakira’ recibió todos los elogios del jurado

MasterChef Celebrity se encuentra en la parte más emocionante de la competencia, ya que los concursantes están empleando diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de convertirse en los mejores chefs y llegar al anhelado top cinco.

Facebook Twitter Linkedin

Nela González y Adrián Prada mostraron su apoyo a la actriz y la motivaron a seguir adelante. Foto: Captura de pantalla RCN TV

En el capítulo 109, los cocineros debían realizar una preparación donde el ingrediente principal fuera el huevo, durante el reto, la actriz Carolina Acevedo sufrió uno de los accidentes más fuertes de la competencia.



Durante los últimos minutos de la competencia la actriz cometió una imprudencia al poner sus manos en las cuchillas de la licuadora de mano, tras el accidente la famosa dijo: “Ju***, me volé el dedo, por Dios, te juro que me lo volé (...) Cuándo me di cuenta solo salía sangre y más sangre”.

Le puede interesar: La ‘Pupuchurra’ entró en llanto al ‘traicionar’ a su amiga en MasterChef: ¿qué pasó?

Tras poner el dedo en el agua, la participante de la ‘cocina más famosa de Colombia’ dijo: “me estoy desangrando (...) Además fue de bruta”; sin embargo, a pesar del accidente, Acevedo recibió la asistencia para detener el sangrado mientras terminaba de emplatar la preparación.

Al ver, el accidente que la participante sufrió, Claudia Bahamón acudió a atenderla y le ayudó a terminar la preparación, de igual manera, Adrián Parada y Nela González acudieron a consolarla y animarla tras el imprevisto, sin embargo, su plato no conquistó a los chefs y no recibió minutos para la noche de eliminación.

Juan Pablo Barragán nos cuenta sobre su paso por 'MasterChef

Más noticias en EL TIEMPO