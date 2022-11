En los últimos días la saga mexicana ‘La Rosa de Guadalupe’ ha sido tema de conversación para sus televidentes, especialmente para los colombianos, por la imitación del lenguaje y los colombianismos utilizados en uno de sus capítulos, entre ellos la frase ‘me chimba conocerte’.

Varias personas criticaron la manera en la que quisieron representar el acento colombiano, pues hubo quienes aseguraron que fue exagerado y mal usado.



El polémico capítulo se transmitió el pasado viernes y se basó en la historia de una niña colombiana que llegó a México con su madre, por temas laborales. En el colegio, la pequeña tuvo que padecer la discriminación de sus compañeros por su acento y expresiones colombianas.



En las redes sociales, los memes no se hicieron esperar y se lanzaron para criticar las diferentes expresiones que se utilizaron en dicho capítulo, como: “Tuve que dejar allá a mis llavecitas”, “usted es una petarda” y el famoso pero polémico “me chimba conocerte”.



Esta última frase se ha vuelto tan viral que ya existe una canción como parodia del episodio controversial.

"a mí también me chimba conocerte"



Una electrónica al ritmo de ‘Me chimba conocerte’

En TikTok ya es tendencia la canción ‘Me chimba conocerte’ bajo el ritmo de la guaracha que, por cierto, ha sido un género musical muy popular en Colombia. Otra de las frases que adornan la parodia es “tuve que dejar a mis llavecitas”, la cual se escucha de fondo.



​La propia actriz, quien interpretó a la colombiana en el capítulo, publicó el video en el que comenta: “La canción más esperada de ‘Me chimba conocerte’. La actriz juvenil sigue siendo popular por su polémico personaje.



Los usuarios no dejaron pasar el momento para responderle: “A mi también me chimba conocerte” y “a mi también mi llavecita”, además de varios emojis que acompañaron el cómico video.

