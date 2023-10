McFlurry de Milo: las redes sociales dieron su veredicto sobre el nuevo postre

Hace unos días, McDonald's anunció uno de los secretos que tenía mejor guardados y se trata de los McFlurry con Milo. Además, lanzaron otros productos como el cono de Milo y la malteada de Milo.



Este 18 de octubre fue el pre lanzamiento de estos postres en el McDonald's de la 93 en Bogotá. Por esta razón, varias personas tuvieron la oportunidad de probarlo y en las redes sociales han dado a conocer su opinión.

En días pasados, la compañía dio a conocer el lanzamiento de lo que sería un nuevo producto de postre pensado en uno de los sabores más clásicos para los colombianos.



"No queríamos que se enteraran así, pero es cierto, se viene…", publicó McDonald’s Colombia a través de su cuenta de Instagram, además lo acompañó con una imagen de Milo. En ese momento, no entregaron muchos detalles al respecto, pero aseguraron que estaban creando nuevas expectativas entre sus clientes.



(Lea también: ‘Yo me llamo Luis Miguel’ logró erizar hasta las piernas de Amparo Grisales).



"Siempre buscamos estar cerca del consumidor", afirmó Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados, empresa que opera la franquicia de McDonald’s en Colombia, sobre este tipo de estrategias.

Desde el 18 de octubre, los usuarios ya podrán deleitarse con este delicioso postre sabor a Milo. Vale la pena mencionar, que el McFlurry está hecho de helado de vainilla con Milo en polvo granulado y trocitos de galleta Milo Choco Intense.



En la red social de X, anteriormente Twitter, varias personas que ya probaron este McFlurry han hecho diferentes comentarios, pero la mayoría de reacciones han sido positivas.



(No deje de leer: Estas son las lujosas mansiones que tiene Shakira en diferentes países del mundo).

Muy recomendado el McFlurry de Milo! pic.twitter.com/USpWcxaUTQ — Catalina Escobar (@cataescobarpe) October 19, 2023

Lo que todos esperan: opinión del mcflurry de milo

-Lo pueden pedir con galleta de milo, milo o las dos

-Le doy un 10/10 pic.twitter.com/NcyWaZHZZ3 — Daniel Quintero (@itsdaniquintero) October 18, 2023

yo no soy muy fan del mcflurry, pero este de milo estaba muy rico pic.twitter.com/uQYfWXkOJT — fi☻ (@fiorellaax) October 19, 2023

Por otro lado, algunos usuarios mostraron su decepción por qué el McFlurry tiene galletas de Milo y no los nuggets.

Espere a que volviera el mcflurry de milo por años y no trae milo nuggets… pic.twitter.com/udrKVIbUlX — Trujo (@Truj_o) October 18, 2023

Q desperdicio como el mcflurry de milo no tenga nuggets 😩 — Sheyla (@Sheylavergara15) October 17, 2023

Perdieron la oportunidad de vender ese Mcflurry con nuggets de Milo. — elaa (@Posarias) October 19, 2023

Como buena fan de McFlurry, acabo de probrar el de Milo. Triste porque no es de nuggets pero igual me gustó, es como el de oreo pero aparte de la gallega tiene Milo en polvo pic.twitter.com/ia04kpPgaH — B (@letmebeth_) October 18, 2023

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cuáles son los beneficios que tiene un niño al practicar un hobby? Le contamos

Padre 'Chucho' lanza advertencia tras peregrinación a Israel: 'Están trayendo muerte'

Laura Bozzo volvió a generar polémica al protagonizar desnudo en televisión en vivo