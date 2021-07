McDonald’s responde ante denuncia del doctor Negrete

Un médico 'influencer' reconocido en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, redes en las que responde dudas e inquietudes de los internautas en materia de salud, denunció a McDonald’s por utilizar su imagen sin permiso.



Alberto Negrete Hoyos, conocido como el doctor Negrete, explicó en un video publicado en sus redes sociales que iba a colaborar con la marca de alimentos, sin embargo, hubo un 'reversazo'.

También, aseguró haber sido víctima de acoso en redes sociales por esta publicidad.

A raíz de este video, que se hizo viral y generó polémica, la compañía de Arcos Dorados (McDonald’s) decidió responder por medio de un comunicado: "Debemos apartarnos de las afirmaciones hechas por el doctor Negrete en sus redes

sociales, ya que él conoció en su integridad la evaluación nutricional que comparó los menús infantiles, estudio en el cual se explican claramente el origen de los datos así como los métodos cuantitativos y cualitativos aplicados a los menús infantiles".

Es decir, no hemos usado sin su consentimiento el contenido que él produjo y entregó a nuestro equipo como parte del acuerdo al que llegamos para su

La empresa también aseguró que el 'influencer' escribió los guiones, produjo los videos y aprobó su difusión, y que le informaron por medio de una comunicación formal del 18 de julio que retiraron los videos de sus canales, en solidaridad con él y para evitar que siguiera siendo víctima de ataques injustificados: "Esto, a pesar del acuerdo al que había llegado con nuestro equipo de esperar hasta el lunes 19 de julio para tomar una decisión".



Por supuesto, declararon que no aprobaban el 'bullying' en redes del que fue víctima el médico.

"Aclaramos también que de ninguna manera el acuerdo con el Dr. Alberto Negrete consistió en promocionar la Cajita Feliz como una alternativa 'saludable', como podía evidenciarse en los videos que estuvieron disponibles para el público hasta el 18 de julio a las 11:55 de la mañana", se puede leer en el comunicado, aclarando que Negrete, produjo cinco videos explicativos, no promocionales.



Finalmente, aclararon que la campaña se basaba en un análisis nutricional para poner a disposición de los consumidores información que les permitiera tomar mejores decisiones al alimentarse, e invitaron a que la controversia se tornara en un diálogo constructivo sobre la evolución de la comida preparada en restaurantes de servicio rápido.



Según un artículo de EL TIEMPO, Alberto Negrete incursionó en las redes gracias a su hermano, quien “se decantó por las artes audiovisuales”. Su propósito, desde el inicio, es enseñar ciertos asuntos ‘médicos’ en clave de humor.



“A mí me gusta mi carrera, me gusta ejercer la medicina, y así no tuviera la necesidad de hacerlo seguiría en ella, pero me gustó mucho descubrir a través de mi hermano que me gustaba estar frente a una cámara. Finalmente se trata de eso, de hacer lo que a uno le gusta”, afirmó en ese entonces.

