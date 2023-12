McDonald’s ofrece desayunos gratis: así puede reclamarlo hasta el 8 de diciembre

McDonald's, una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo, decidió darle un regalo a sus clientes colombianos y les regalará desayunos gratis desde el 5 al 8 de diciembre. Sin embargo, debe cumplir con unos requisitos para que se lo puedan brindar.

Esta promoción navideña se llama "Pijamada McCafé" y al descargar el cupón en la aplicación del celular le regalarán un desayuno gratis. Sin embargo, debe tener en cuenta que debe acudir al restaurante en pijama para que pueda recibir su comida sin pagar nada.



Los interesados se pueden acercarse a cualquier restaurante de McDonald's, entre las horas del desayuno que van desde las 07:00 a.m y 11:00 a.m. Al presentar el cupón recibirá un Egg McMuffin Salchicha o Bacon, una (1) porción de hashbrown y un (1) Tinto mediado de 8 onzas.



Vale la pena mencionar que esta promoción no aplica para compras hechas a través de plataformas de domicilios como Rappi, Didi o McDelivery o en el centro de postres.

Debe tener en cuenta que la promoción solo es válida hasta el 8 de diciembre o hasta agotar existencias, pues solo hay 5.000 unidades disponibles a nivel nacional. McDonald's también ha asegurado que esta es válida solo por mayores de 18 años y las personas no podrán utilizar una pijama que previamente haya utilizado otro participante.

El salario de un empleado de McDonald's en EE. UU.: ¿suficiente para vivir bien?

El portal 'Solo Dinero' reveló cuál es el ingreso promedio de los trabajadores de esta empresa en Estados Unidos por hora y al año. Vale la pena mencionar que el salario mínimo en ese país es de 7.25 dólares la hora (31.100 pesos colombianos).



En ese sentido, los sueldos de sus trabajadores son los siguientes:

Promedio hora: 12.10 (50.078 pesos). Promedio mes: 2.166 (8.678.613 pesos). Promedio al año: 25.163 (104.143.366 pesos).

Asimismo, enseñaron los sueldos al año, desde los líderes de equipo hasta los tenderos.

Líder del equipo: 19.000 (78.636.250 pesos al año). Preparador de comida: 18.000 (74.497.500 pesos al año). Miembro del equipo: 16.000 (66.220.000 pesos al año). Tendero: 18.000 (74.497.500 pesos al año). Asistente de comedor: 12.000 (49.665.000 pesos al año).

