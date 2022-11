Emocionados porque nos invitaron a una fiesta, con los jeans descaderados bota campana, las blusas ombligueras, las sombras azules y el lápiz blanco que resaltaba los ojos de las mujeres que se disponían a bailar con su grupo en aquella época del 2000.

Las discotecas se alistaban desde los jueves para brindarle la mejor experiencia rumbera a aquellos que se preparaban para noches largas y duraderas, al ritmo de ‘Mayonesa’, un éxito del grupo uruguayo Chocolate, que marcó la era del 2000 y que aún, décadas después del lanzamiento, sigue sonando en discotecas, fiestas familiares, piñatas, entre otros eventos.



Charly Sosa, exintegrante del grupo musical, actualmente vive en los Estados Unidos y en una entrevista con la agencia Efe habló sobre la canción ‘Mayonesa’ y de cómo esta los llevó a él y demás cantantes al estrellato.



'Mayonesa’ cuenta la historia de un joven que se enamoró de una mujer que estaba bailando en medio de la pista de una discoteca, situación que pasó en la realidad e inspiró a los artistas a componer la canción.

“Fue en 2000, pero no sabemos en qué discoteca: lo que sí tenemos claro es que él la miró a ella, la chica de baile misterioso. Desconocemos su nombre, pero no cómo vestía ni sus características: tenía un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top”, aseguró Alejandro Jasa, compositor de la pista.

Alejandro Scattone, Carlos Sosa, Fernando Rúa y Fabián Silva dieron vida a una historia que quedó plasmada en una canción inolvidable y que, dos décadas después, adultos y jóvenes no dejan de bailar. Pero, más allá de la rumba y fiesta, están los artistas, están ellos como persona. ¿Qué es de la vida de los integrantes de ‘Mayonesa’?



En el año 2003, el grupo se separó por diferentes motivos y cada uno tomó rumbos diferentes; unos continuaron su carrera como cantantes, otros decidieron dedicarse a otra profesión distinta y hubo otros a quienes nos les terminó de ir bien en su vida.

Charly Sosa

En la actualidad, Sosa es músico, empresario y cantante. En octubre del 2006, lanzó el álbum ‘Al natural', el cual fue premiado con disco de oro. De igual manera, nunca se detuvo en la industria y con su música recorrió escenarios de Uruguay, México, Australia, Brasil y Europa.

“En el 2006 fui a firmar mi primer contrato solista a España. Estábamos por firmar con el manager y le dije todas las cosas que iba a cambiar: voy a cambiar la estructura musical, voy a cambiar el contenido de las canciones, voy a cambiar cómo me voy a vestir, me voy a cortar el pelo. Y el tipo agarra el contrato de arriba de la mesa y lo mete en el cajón. Le digo ¿qué pasó amigo? ¿Dije algo malo? Y la frase de él fue muy elocuente. Dijo: ‘Ostia tío, te cortas el pelo y no te conoce ni tu madre’. Es parte de mi carrera: yo estoy en un aeropuerto y escucho ‘mirá, el de pelo largo, el de la ‘Mayonesa’”, comentó Sosa en una entrevista para ‘La Nación’.



El artista ha tenido otros éxitos como ‘Agachadita’, ‘Nuestro Amor’, ‘Procuro Olvidarte’, entre otras. Sin embargo, cuando se encuentra de gira, todos sus seguidores le piden que cante ‘Mayonesa’, pues es un ícono que representa a muchos millennials y que es imposible olvidar o dejar de bailar, aseguró el artista en una entrevista con el programa ‘Desayunos Informales’.



“Me hace muy feliz que ‘Mayonesa’ siga siendo recordada por todos en mis conciertos. Es increíble ver que todos los asistentes saben y hacen la coreografía mientras yo interpreto la canción. Es emotivo, se siente bonito”, comentó el uruguayo.

¿Qué pasó con los demás participantes de ‘Mayonesa’?

Por el lado de Alejandro Scattone, se dice que hoy en día a ser maestro de música, ya que no decidió seguir en la industria como solista ni como integrante de otro grupo.

En 2001 cuatro de los integrantes se alejaron del grupo y en 2003 la banda se acabó por completo. Foto: MMG

Fabian Silva y Claudio de la Fuente también decidieron seguir su pasión por la música y dedicarse a ser solistas. No obstante, no les ha ido bien, pues sus canciones no han llegado a ser tan exitosas como ‘Mayonesa’. Al parecer, esa siempre será su marca y será muy difícil que los seguidores del grupo Chocolate puedan olvidar.



Por su parte, Fernando Rúa es entrenador personal y en sus tiempos libres anima un bar de karaoke. Tampoco se aventuró en la música, las cosas no salieron bien y decidió desistir de dicha profesión. Todos ellos, tras el éxito, se mantienen alejados de las redes sociales y los medios.

