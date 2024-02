HBO Max cambia a Max el 27 de febrero: esto es lo nuevo que tendrá la plataforma

Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, reveló más detalles sobre su lanzamiento en América Latina y el Caribe el próximo 27 de febrero.



(Leer más: HBO Max: películas de temática LGBTIQ+ para ver en febrero de 2024).



Max ofrecerá una amplia gama de opciones para todos a través de una experiencia de usuario mejorada y un catálogo de contenido expandido, que incluye HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo DC, Harry Potter, animaciones de Adult Swim.

Sumado a esto, contará con contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, y una variada programación del hogar, 'reality shows', estilo de vida y 'true crime' de marcas reconocidas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).



(Seguir leyendo: El ‘zapping’ entre plataformas de ‘streaming’: una tendencia que crece anualmente).

Asimismo, la plataforma planea posicionarse como el destino principal de entretenimiento en la región, ofreciendo más de 37,000 horas de contenido en todos los géneros y formatos de la amplia familia de marcas de Warner Bros, con franquicias populares, títulos internacionales aclamados y producciones originales de América Latina.

Contenido global



Max traerá consigo su colección de contenidos de gran impacto global, como ‘Juego de Tronos’, ‘Los Soprano’ y ‘True Detective’, entre otros.



Entre los próximos títulos más esperados se destacan la serie ‘El Régimen’, protagonizada por la ganadora del Oscar Kate Winslet; ‘El Simpatizante’, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer; la nueva comedia creada por Sam Mendes y Armando Iannucci, ‘The Franchise’; y el documental que sigue la investigación sobre Robert Durst, ‘The Jinx, Parte 2’.



Además, llegarán nuevas temporadas de series aclamadas por el público como ‘The Last Of Us’, ‘Euphoria’, ‘My Brilliant Friend’, ‘The White Lotus’ y ‘La Casa Del Dragón.



(Le puede interesar: 'Cien años de soledad' y otras series colombianas que llegarían a ‘Netflix’ este 2024).



También se anunció una nueva serie original de HBO, otra precuela de ‘Juego de Tronos’, ‘A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight’.

Facebook Twitter Linkedin

Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) en una escena de la serie de televisión ‘Juego de Tronos’, basada en una saga escrita por George RR Martin titulada ‘Canción de hielo y fuego’. Foto: Cortesía HBO

Max ofrecerá un universo de franquicias y personajes mundialmente reconocidos, con series como los próximos Max Originals ‘El Pingüino', expandiendo el universo de DC, y ‘Welcome To Derry’, serie precuela de ‘IT’, inspirada en las novelas de Stephen King.



Otros títulos nuevos anunciados incluyen una serie Max Original de Harry Potter, como también una serie de comedia derivada de ‘The Big Bang Theory’ y una serie que expandirá el universo de ‘El Conjuro’.

Del cine a Max

Otro de los anuncios de la nueva plataforma, es que en su catálogo vendrán incluidas las primeras ventanas de exhibición de una variedad de películas taquilleras de estudios, como Warner Bros. Pictures, Sony y NBCUniversal, incluyendo títulos como ‘Aquaman y el Reino Perdido’, ‘El Justiciero: Capítulo final’ y 'Asteroid City’.



(Puede ver: Así luce actualmente Yolanda Saldívar, confesa asesina de Selena Quintanilla).



El mejor contenido de no ficción llegará a Max con franquicias como ‘Supervivencia al Desnudo’, ‘Todo en 90 Días’, ‘Remodelaciones con Celebridades’, ‘Remodelación en Pareja’, ‘La Fiebre del Oro’, ‘Pesca Mortal’, ‘Kilos Mortales’, y nuevos títulos como ‘Robert Downey Jr.: El Auto de sus Sueños’ y ‘On The Roam’, una serie original de Max presentada por el actor Jason Momoa.

Adult Swim

Conocido por su animación para adultos, ofrecerá series como ‘Rick & Morty’, ‘Robot Chicken’, nuevas temporadas de ‘Royal Crackers’ y ‘Smiling Friends’, y ‘Genndy Tartakovsky’s Primal, entre otros.



Max tendrá una colección de novelas internacionales, incluyendo títulos exitosos de Turquía y España, como ‘Fuerza De Mujer’, ‘Yargi: Secretos de Familia’ y ‘La Promesa’.

@hbomaxla Pickle Rick es tan tercera temporada... así que hoy, por el final de la séptima temporada de Rick & Morty, les presentamos WATERMELON RICK 🍉🤯 Gracias por estas delicias interdimensionales @valeriano_fatica ♬ sonido original - HBO Max Latinoamérica

Contenidos originales locales

Max ofrecerá una combinación de títulos globales y originales locales auténticos, producidos con los mejores creadores y talentos de América Latina. Desde México, reveló la producción original de HBO ‘Sierra Madre: Prohibido Pasar’ y la nueva serie documental Max Original ‘Masacre de los Mormones’.



Desde Brasil, destacó la serie Max Original ‘Al Otro Lado del Puente’ y la serie de animación ‘Astronauta’, inspirada en los cómics de Turma Da Mônica.



(Continuar leyendo: El mundial de la tele pública / Columna 'El otro lado' de Ómar Rincón).



Además, ofreció un vistazo a la nueva serie Max Original de Argentina, ‘Margarita’, un spin-off de la exitosa serie ‘Floricienta’ de Cris Morena. Asimismo, presentó el tráiler del documental argentino ‘Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente’, junto con el avance de la película colombiana ‘Del Otro Lado del Jardín’, basada en la novela autobiográfica del poeta Carlos Framb.

Facebook Twitter Linkedin

Es una producción original de HBO Max dirigida por José Ángel Montiel. Foto: HBO Max

Futuras producciones locales incluyen ‘Como Agua Para Chocolate’, ‘Sin Querer Queriendo’, la primera bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, ‘Coyotl’, y documentales como ‘Romario: el Hombre y Luva de Pedreiro: la Historia Detrás Del Influencer’.



Los realities latinoamericanos también continuarán creciendo en Max con versiones locales de formatos exitosos de Discovery, como ‘Supervivencia al Desnudo: Latinoamérica’ y ‘Muquiranas’.



(Le puede gustar: Así puede jugar los juegos de ‘Netflix Games’: varios son inspirados en las series)



Max también será el destino exclusivo en 'streaming' para la temporada de premios, ofreciendo la transmisión en vivo de las ceremonias más destacadas del cine, la música y la televisión a nivel internacional. La primera de estas será la entrega de los Premios Oscar, programada para el 10 de marzo.

Programación Infantil

Max ofrecerá una amplia oferta de contenido infantil y familiar, incluyendo programas de Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids. Se presentarán títulos como ‘Peppa Pig’, ‘Ghostforce’, ‘Batwheels’, ‘Bugs y Sus Amigos a la Obra’, ‘Tiny Toons Looniversidad’, ‘El Pequeño Gran Mundo de Jessica’, ‘CG Barney’s World’ y más.



Los contenidos infantiles latinoamericanos también encontrarán su espacio en Max, con nuevos programas que incluyen ‘Franjito y Milena en Busca de la Ciencia’, ‘¡Imagínate!’, una serie animada basada en el popular fenómeno ‘Mundo Bita’; ‘Hermano de Jorel’, que celebrará su décimo aniversario mientras estrena su quinta temporada a finales de este año.



(Leer más: Cuevana vs. Cuevana 3: ¿cuál es la diferencia y cuál de las dos sigue vigente?).



También estará ‘Frankelda y el Príncipe de los Sustos’, continuación de la exitosa serie ‘Los Sustos Ocultos de Frankelda’; además de nuevos episodios de ‘Mini Beat Power Rockers’, ‘Cuquín’, y ‘Rey Mysterio vs. la Oscuridad’, la serie animada inspirada en el icónico personaje de la lucha libre mexicana.

@hbomaxla Etiqueta a tu amix amante de los gatos que quiere tener el mismo poder que Burbuja. #hbomax #humor #animacion #tiktokmehizoverlo #cartoons ♬ sonido original - HBO Max Latinoamérica

Experiencia de usuario mejorada



La oferta de contenidos en Max se enriquece con una experiencia de usuario mejorada, presentando un producto más fácil de explorar. Esto incluirá opciones de personalización para que cada usuario pueda descubrir su propio camino dentro de la plataforma:

Estabilidad en la reproducción de video. Una nueva experiencia de reproducción de video asegurará una visualización fluida para los usuarios, independientemente de dónde estén o cómo prefieran ver.



Ya sea disfrutando de sus títulos favoritos sin conexión a internet o viendo el último episodio de una serie de HBO los domingos por la noche, podrán sumergirse fácilmente en sus mundos preferidos. Personalización. Max ofrecerá hasta cinco perfiles, cada uno personalizable con un avatar que refleje la personalidad de cada miembro de la familia, con más de 350 opciones para elegir. Experiencia para niños. El entorno infantil en Max estará segmentado en diversas categorías según la edad, con contenido seleccionado y clasificado por rango de edades, ofreciendo opciones entretenidas para cada grupo.



Los padres podrán establecer un PIN para bloquear el acceso a los perfiles de adultos y gestionar un Código Parental para garantizar que los niños se mantengan dentro del entorno infantil. Compatibilidad con dispositivos. Max estará disponible en una amplia variedad de dispositivos, incluyendo computadoras, dispositivos móviles, tablets, televisores, consolas de juegos y set-top boxes, para que los usuarios puedan disfrutar de la experiencia en cualquier lugar y momento.

Facebook Twitter Linkedin

Warner Bros. Discovery lanza su nueva plataforma Max. Foto: HBO Max / Max / iStock

Navegación simplificada. Para facilitar la exploración del extenso catálogo de contenido, Max ofrecerá varios puntos de acceso para descubrir contenido de manera sencilla, como por marcas, categorías o géneros, incluyendo accesos especiales para los contenidos más populares en América Latina. Mis cosas. Este espacio permitirá a cada usuario guardar sus contenidos favoritos en un solo lugar, con acceso rápido a la lista de contenidos seleccionados, el historial de ‘Continuar Viendo’ y notificaciones. Recomendaciones personalizadas. Para aquellos que buscan nuevas opciones, Max ofrecerá recomendaciones de contenido personalizadas basadas en sus preferencias individuales, ayudándoles a descubrir nuevas posibilidades de entretenimiento.

¿Cómo suscribirse a Max?

Los usuarios tendrán varias opciones para suscribirse y pagar por Max. Podrán acceder a la plataforma directamente a través de max.com, en tiendas de aplicaciones, o mediante terceros que ofrecen suscripciones, como proveedores de televisión por cable o satelital, suscripciones digitales, o proveedores de internet o telefonía móvil.



Además, Max estará disponible sin costo adicional para aquellos que ya estén suscritos al paquete premium de canales HBO a través de varios operadores de televisión de pago en la región.



(Seguir leyendo: ¿Por qué las películas y series desaparecen o nunca llegan a plataformas de streaming?).



Max ofrecerá tres planes distintos para que los usuarios elijan el que mejor se adapte a sus necesidades. Cada plan estará disponible con opciones de suscripción mensual o anual, y los detalles pueden variar según el proveedor de la suscripción.

Más noticias

- Estrenos de Prime Video en febrero de 2024: 'Mr. & Mrs. Smith', 'Upgraded' y más

- 'Tokyo Vice' y 'Found' entre los estrenos más esperados de HBO Max para febrero de 2024

- La ola de Corea se tomará Netflix en 2024: estas son las producciones más esperadas

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Max, y contó con la revisión del periodista y un editor.