El mundo de la moda es un escenario que vive en constante cambio. Las ideas y tendencias se transforman de la mano de grandes genios y representantes de esta industria, con el fin de atender las necesidades de los consumidores.



Sin embargo, para llegar a ser uno de ellos se necesita pasión, visión, compromiso y talento; cualidades que Max Alexander, un niño de tan solo 7 años, parece haber adquirido desde que nació.



El menor británico se ha convertido en una sensación en los últimos meses gracias a que su madre comparte sus creaciones y procesos a través de videos en TikTok.



Con más de 400.000 seguidores y 3.8 millones de 'me gusta', este pequeño prodigio de la moda ha dejado con la boca abierta a más de uno. Incluyendo a sus padres, quienes han visto crecer su talento desde los 4 años.

De acuerdo con una entrevista que brindó Max y su madre, Sherri Madison, a la revista estadounidense People, todo comenzó cuando en pandemia el niño le pidió a Madison un maniquí.



"Estaba muy serio. Sin reírse. Luego le pregunté: '¿De qué estás hablando?' y el solo me dijo que era modista", explicó Sherri, mientras comentaba que su primer maniquí había sido de cartón.Tras esto, Max "simplemente comenzó a hacer vestidos" con mucha precisión. Fue entonces cuando sus padres vieron que tenía algo muy especial.

“Pensé que era demasiado joven porque solo tiene 4 años, pero saqué mi máquina, lo senté en mi regazo y le dije: 'No toques nada, solo mírame'. Probablemente fue dos semanas antes de que estuviera de pie", recuerda su madre. "Estaba cosiendo muy rápido. Poco después de eso, superó mis habilidades, así que lo puse en una clase en un taller de costura local".

Su talento también se complementa con sus sueños, pues en dicha entrevista también declaró que en su vida pasada fue 'Gucci' y que en unos años el gustaría tener un gran taller.

"Él quiere ser el jefe de la casa de Gucci o quiere tener su propio taller, 'Couture to the Max'", dijo Madison.



Por otro lado, sus padres también creen que puede ser algo que lleva en las venas, pues el abuelo de Max tenía un negocio de ropa en Montreal y su abuela era costurera.



Aun así, no niegan que su autenticidad es una de las cualidades que más llama la atención del pequeño y que su brillante futuro se vislumbra entre las telas y cortes que el pequeño hace con tanta pasión y cariño.

"Esa es realmente la parte inusual que me impresiona, es el compromiso de un niño tan pequeño y su verdadera pasión de querer hacer que las personas se sientan hermosas", explicó la madre de Max.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS