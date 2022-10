María Gabriela Ísler y Mauro Urquijo son prueba de los altibajos de una relación. Un matrimonio de tres años, en el que la mujer lo acompañó durante su recuperación tras una cirugía a corazón abierto y una etapa cuadripléjico, se terminó con recriminaciones.

La empresaria denunció que el actor manizaleño la abandonó sin una justificación clara, olvidando, según ella, todo el apoyo que le brindó para superar sus dificultades de salud. Urquijo se alejó y guardó su silencio, en cambio, Ísler arremetió contra él en varias ocasiones.



“Estuve las 24 horas del día, protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba. (…) Él es un discapacitado de 54 años. (…) En seis años, él ya es un hombre de 60 años. ¿Quién lo va amar y quién lo va a cuidar?”, aseguró en charla con el programa ‘Lo Sé Todo’.

Mauro Urquijo y su esposa María Gabriela Ísler. Foto: Instagram

En un principio, trascendió que Urquijo quiso dejar el hogar porque no se sentía pleno con el género de su pareja. Sin embargo, Ísler rechazó tajantemente esa versión.



“Le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”, expresó.

La también conocida como ‘La Sirenita’ atacó en su momento a quienes le dijeron que el actor se casó con ella cuando no estaba en sus cabales: “Que yo sepa él está 100 % lúcido. Él sabe quién es él, quién es hombre, quién es mujer, quién es trans, quién es su familia, quiénes son sus hijos. Él reconoce perfectamente todo”.

El reencuentro

El actor reapareció para aclarar por qué repentinamente dejó su vida en Santa Marta y se refugió en Villavicencio, al lado de su mamá.



Según explicó, fueron unas semanas difíciles en las que actuó, pero no recuerda bien qué hizo. “Hasta donde yo sé no hubo ningún problema. Arranqué y me fui”, expresó en el programa ‘La Red’, en donde su esposa también fue invitada para hablar de lo que viene en la relación.

Luego de ocho meses de estar separados, casualmente, Ísler viajó a Villavicencio para asistir a un evento en el Día del Amor y la Amistad. Sin saberlo, en una discoteca se encontró al hombre que la había abandonado.

“Una persona se me acercó a la barra, quería tomarse una foto. Me dijo ‘a que no sabes quién está aquí… Tu esposo’. ¿Cómo va a ser posible? No te lo puedo creer. Sentí que me cayó un balde de agua fría, no sabía qué hacer”, recordó la mujer.



Verla sin esperarlo fue un espacio “para atar ideas”, mencionó Urquijo, pues su “mente estaba mucho mejor”. Intercambiaron saludos y unas pocas palabras hasta que su esposa se atrevió a confrontarlo; le preguntó: “¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste tan desagradecido si yo me porté tan bien contigo?”.

Eso sí, Urquijo no entregó detalles de la respuesta que le dio a la empresaria. Solo aseguró que han hablado del tema. “Voy viviendo el día a día. Hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Me siento mucho mejor”, destacó.



Ya están viviendo juntos de nuevo, pero ahora en Bogotá, ya que María Gabriela tiene proyectos con un canal de televisión. Se sienten enamorados y muy contentos por la reconciliación.

“Sé que hay mucha gente que habla, los entiendo. Ha sido un proceso de superación todo el tiempo. Gracias a Dios, aquí estoy. Sé en lo que estoy y dónde estoy”, concluyó el manizaleño.



Por su parte, la mujer le lanzó una advertencia: “No pienses más que soy trans”.

Tendencias EL TIEMPO