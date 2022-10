Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler tuvieron una relación amorosa e incluso contrajeron nupcias; sin embargo, el fin de su romance se dio en medio de polémicas que han trascendido a la opinión pública.



María Gabriela estuvo junto al actor de 'La mujer en el espejo' durante su delicado estado de salud hace unos años cuando tuvo una operación a corazón abierto, estuvo cuadrapléjico y sufrió problemas de salud mental, por lo que su separación sorprendió a muchos.



Recientemente, María Grabriela contó a través de sus redes sociales el motivo por el que se habrían separado: “Le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”, indicó.

En una entrevista con el programa 'Lo sé todo', la modelo aseguró que Urquijo supo desde un inicio su identidad y orientación sexual. "Yo me presenté como mujer. Mi cédula es de mujer. Estoy identificada con sexo femenino. (…) Tengo todos los derechos como mujer, para eso me operé”, dijo.



Además, la mujer ha revelado que siente desagradecimiento por parte de Urquijo luego de que ella lo acompañó durante sus complicaciones de salud. “Estuve las 24 horas del día protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba”, contó.



¿Reencuentro?

A pesar de arremeter contra Urquijo en varias ocasiones durante los últimos meses, la expareja fue vista recientemente cenando junta en un restaurante y las fotos trascendieron a los medios de comunicación.



Por ahora, ninguna de las celebridades se ha pronunciado sobre su relación o una posible reconciliación.

