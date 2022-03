La actriz colombiana Adriana López, recordada por su participación en novelas como ‘¿Dónde está Elisa?’ y ‘¿Por qué diablos?’, rompió su silencio y habló sobre el también actor Mauro Urquijo, su expareja y padre de sus hijos.



López y Urquijo estuvieron juntos por más de diez años y, según recordó la actriz en un diálogo con EL TIEMPO, la relación terminó por varias diferencias.

“Después de una discusión en la que recibí un par de calificativos fuertes tuve claro que cruzamos el límite. Le pregunté si era feliz y me respondió que no, y le dije que yo tampoco. Entonces propuse que nos separáramos, pero jamás que acabáramos con la relación. Llevábamos 13 años juntos”, contó López en aquella ocasión.



“Pienso que la relación se dañó no solo por el trato cotidiano sino también porque estábamos muy agobiados por un par de deudas que se tienen con bancos”, agregó en diálogo con este diario en el pasado.



Ahora, la mujer habló con el programa ‘La Red’, del Canal Caracol, y afirmó que Urquijo no ha respondido por sus dos hijos Gerardo y Lucas.



(Lea también: Yeferson Cossio y Jenn Muriel: ¿reconciliación a la vista?)

(Si nos lee desde la app, vea esta publicación aquí).

Urquijo, ausente en la relación con sus hijos

Adriana le contó al medio citado que Urquijo ha estado totalmente ausente de la vida de sus hijos y que ella ha tenido que asumir el papel de padre y madre con los menores.



“Es absolutamente ausente. No sabemos ni dónde vive, no tenemos idea de nada. Cuando lo operaron por segunda vez nos enteramos por los periodistas”, afirmó.



(Puede leer: Yeison Jiménez: estos son los negocios poco conocidos del cantante)



La actriz, que vive en México hace al menos 6 años, contó que tomó la decisión de parar su carrera en la actuación para acompañar a sus hijos tras la ausencia de su padre.



“Decidí que mi trabajo podía esperar, porque yo ya llevo 32 años de carrera, y paré un poco para poderlos acompañar y poder trotar al lado de ellos. Ahorita estoy retomando como actriz”, agregó.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta imagen aquí).

O lo demandaba y pagaba un abogado, o educaba a mis hijos con ese mismo dinero FACEBOOK

TWITTER

López indicó que no demandó al actor por no asumir las responsabilidades con sus hijos. Al contrario, invirtió el dinero que gastaría en abogados en formar a los menores y darles un mejor futuro.



“O lo demandaba y pagaba un abogado, o educaba a mis hijos con ese mismo dinero. La respuesta es: Gregorio se graduó de bachillerato hace un año y medio, estamos tramitando la vinculación a la universidad, y Lucas está en la mitad del bachillerato”, dijo.



(Siga leyendo: Yesenia Valencia, de ‘La reina del Flow’ 2, denuncia maltrato en México)



Además, afirmó que tras la ausencia de Urquijo y el final de la relación tomó la decisión de no victimizarse y enseñarle a sus hijos a buscar oportunidades sin esperar recibir algo de los demás.



“No somos la única familia monoparental. O tú te victimizas y vas a recibir una que otra limosna. O te paras y aprendes de la lección, y eso es lo que le estoy enseñando a Gregorio y a Lucas”, concluyó.



El reconocido actor Mauro Urquijo, quien mantiene una relación con Gabriela Isler, no se ha pronunciado al respecto.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Más noticias

La historia del amable e invencible marinero en quien se inspiró 'Popeye'

‘Si J Balvin no contestó, te contesto yo’: La Liendra le canta a Residente

Greeicy Rendón sufrió una caída en uno de sus conciertos