Mauro Romano, el niño que desapareció hace 44 años y sería un jeque

Bianca Colaianni y Natale Romano, una pareja italiana de Racale, Italia, llevan más de 40 años tratando de encontrar pistas y claves del paradero de su hijo Mauro Romano, quien en una tarde de junio de 1977 desapareció misteriosamente, cuando se encontraba jugando con otros niños en una zona verde de esa población.



Si bien muchos habitantes del pueblo ya lo dan por muerto, pese a nunca haber encontrado evidencias de su cuerpo, sus padres nunca se han cansado de seguirlo buscando y ahora, 44 años después, tienen la esperanza de encontrarlo, pues la historia ha tomado un giro sorprendente.



Todo comenzó el 21 de junio de 1977 cuando los padres del pequeño tuvieron que ausentarse para el sepelio del padre de Natale, hacia el pueblo de Poggiomarino, cerca de Nápoles, y dejaron a sus dos hijos al cuidado de sus abuelos maternos.



Según las reconstrucciones de los investigadores, el pequeño estaba jugando con otros menores en un campo rodeado de naranjos, cuando llegó al lugar Vittorio Romanelli, el barbero del pueblo, quien se dice que era muy allegado y la familia y al niño, quien incluso lo llamaba tío.



Romanelli se habría llevado a Mauro en una moto y lo habría llevado a Castelforte, pueblo cercano donde tenía una casa y en el que ese día vecinos lo vieron con dos hombres más.



Mientras tanto, los padres de Mauro recibieron llamadas de Antonio Scala, el presunto secuestrador quien inicialmente les pedía dinero a los progenitores por el regreso del pequeño. Sin embargo, Scala fue detenido y nunca se supo de Mauro.



En Italia, mucho se ha hablado sobre este caso y la gente espera saber la incógnita que se ha generado desde que se conoció la carta de Angelo Salvatore Vacca. Foto: Alessandro Di Meo / EFE

Romanelli por su parte, habría ingresado a Mauro en su casa, en donde el niño habría jugado con su hijo, Sergio y al llegar los otros dos hombres, habrían dormido al niño con cloroformo y lo habrían sacado del país. Dentro de las investigaciones, la Policía habría hallado el cloroformo con el alcohol, pero se dice que nadie hizo nada al respecto.



Pero Bianca, la madre del menor desaparecido, seguía recolectando por sí misma evidencias y llevaba en un cuaderno los nombres y horas de los movimientos de los que según ella y su esposo estaban involucrados en el secuestro de su hijo. En enero del 2015, en un robo en su casa, se llevaron 5 relojes suizos y extrañamente la copia del expediente de investigación y las hojas de ese cuaderno que estaban escritas, dejando en la casa solo las que estaban en blanco.

El giro inesperado

En marzo de 2020, hubo un hecho que reabrió el caso y puso a palpitar a los padres del menor, que hoy debe tener 50 años.



"Sé muy bien cómo fueron las cosas y conozco a la persona que se llevó a su bebé ese día", les escribió en una carta a los padres, Angelo Salvatore Vacca, un mafioso detenido en la cárcel italiana de Oristano el 18 de marzo de 2020.



"He leído y escuchado tus numerosos llamamientos y creo que tienes el sacrosanto derecho a saber. Lo que me duele de todo esto es que mucha gente en el pueblo lo sabe pero no dicen nada, porque en el pasado lo he escuchado varias veces y todos apuntaban a la misma persona. Pero creo que ahora es el momento de decir lo suficiente y dar la vuelta a toda esta historia. Se lo debo a mi conciencia y se lo debo a Dios, puedo y estoy dispuesto a dar mi contribución”.



De acuerdo con Vacca, se enteró por medio de un cuñado, otro potente mafioso de la región, que efectivamente Mauro fue secuestrado ese 21 de junio de 1977 por Vittorio Romanelli, a quien Bianca y Natale le había comentado tres días antes que iban a viajar ese 21 para el funeral.



Mauro habría sido vendido a una familia de los Emiratos Árabes y hoy sería uno de los hombres más ricos del mundo. Su padre (adoptivo) sería uno de los tres hombres más potentes de ese país con una fortuna calculada en miles de millones de dólares.



Los indicios más fuertes que conducen a esta hipótesis son dos cicatrices que Mauro tenía, una en la mano derecha, producto de un accidente con agua hirviendo y otra, en la ceja, que coinciden con las que tendría el jeque. Según revela el medio El Clarín, de Argentina, algunos medios italianos ya han revelado el nombre del jeque en el que se habría convertido Mauro. Otros, por su parte, prefieren esperar hasta que haya una confirmación de que sea aquel menor secuestrado en 1977, entre ellos el medio argentino, que dice ya conocer el nombre.



Por ahora, Bianca escribió una carta al que se cree que sería su hijo, pero aseguró es que posible que hagan perder esa carta, “como todo lo demás”. Además, se sabe que el abogado de la familia Romano Colaianni, irá a Dubai a tratar de que el jeque se haga un examen de ADN, pues por ahora, se niega a realizarlo.

Tendencias EL TIEMPO