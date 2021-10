La nueva vida del hombre que pasó 30 años en una isla completamente solo

Mauro Morandi vivió solo durante 33 años en una cabaña en la isla de Budelli, en Italia.



Originario de la ciudad de Módena, cuenta que llegó por accidente a Budelli luego de intentar navegar hasta Polinesia.



Este hombre, también conocido como el ‘Robinson Crusoe’ de Italia, tuvo que desalojar el lugar dado que el Parque Nacional de La Maddalena tomó el control de la isla.



Durante años estuvo en discusiones con la nueva autoridad del territorio, la cual enfatizaba en que su ‘corta estancia’ de más de 30 años no era legal.



Morandi se defendía diciendo que su labor era la de cuidar la ‘Playa Rosa’, como también es conocida. Se aseguraba de que los turistas no invadieran el lugar y limpiaba la basura. Era un guardián del tesoro natural del sitio.

De todas formas, de poco valieron los ruegos: los 33 años viviendo en Budelli quedaron en el pasado y él no tuvo otro remedio que alistar maletas y reintegrarse a la sociedad.



En 33 años el mundo cambió de forma significativa. No volvería al lugar que conoció cuando soltó amarras rumbo al infructuoso destino de Polinesia.



El mundo era otro dado que el suyo, por tres décadas, fue Budelli.

Un nuevo comienzo

“Estoy listo para hacer todo lo que pueda para quedarme aquí, incluso si eso significa que tienen que sacarme a rastras”, dijo en entrevista con ‘CNN’ durante una de las múltiples intervenciones en las cuales defendió su vida en Budelli.



Al final tuvo que irse de la isla que había tomado como hogar. Abandonó el silencio y la soledad que lo acompañaron por buena parte de su vida.



Morandi, de 82 años, compró una pequeña casa ubicada en la isla de La Maddalena, cerca de su anterior hogar, con los ahorros de su pensión como maestro, señala ‘CNN’.



Según cuenta el citado medio, el ‘Robinson Crusoe’ moderno ha tenido que volver a estar en constante contacto con otras personas, a compartir charlas y a vivir en sociedad.

“Estoy feliz y he redescubierto el placer de vivir una buena vida y disfrutar de las comodidades diarias”, asegura en la entrevista.



Este hombre también se ha dedicado a compartir muchas fotos en sus redes sociales, Allí suele demostrar su gusto por la naturaleza y por el retrato de paisajes.



El italiano también ha demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Nuevas comodidades

En su nueva casa, Morandi puede disfrutar de pequeños ‘lujos’ que no tenía cuando habitaba en Budelli. Tiene una gran cama, una ducha y una cocina bien equipada. Puede obtener comida fresca con tan solo caminar unas calles. El comercio, de nuevo, ha entrado en su rutina cotidiana.

“Por la mañana desayuno en mi terraza con café de cebada. Luego, una vez que he disfrutado de mi cigarrillo, salgo a caminar hasta el puerto por un pequeño sendero que conecta mi casa, o al pueblo donde me encuentro con la gente y compro víveres”, dice a ‘CNN’.



¡A comer!

Morandi explicó que, a pesar de haber vivido en una isla como un náufrago, no comió pescado durante años dado que no tenía un bote para poder pescar.



De hecho, la comida era escasa. Vivía con lo justo en Budelli.

“Siempre tenía que esperar a que la gente me trajera víveres del continente. Cuando no podían venir tenía que hacer de comer con lo que tenía”, comenta al mismo medio.



Desde su regreso a la civilización, el italiano ha tenido la oportunidad de saborear platos deliciosos, especialmente pescado y licores.



En sus redes comparte una que otra foto en la que se le ve contento, degustando uno de esos bocados que no probó durante décadas.

Nuevos amigos

Con su llegada a la nueva ciudad, Morandi contó que se sentía preocupado por no ser bien recibido por los habitantes de La Maddalena.



“Muchos me quieren. Vienen y me felicitan por mi pelea, quieren tomarse fotos conmigo”, cuenta, gratamente sorprendido, en la entrevista.



Además, el anciano comparte su hogar con una mujer, quien fue su novia en su juventud, según ha revelado.

En 2019 publicó un libro en el que cuenta su vida en aquella isla: ‘La poltrona di ginepro. Abbandonare il mondo per la libertà: la mia vita sulla Spiaggia Rosa’, en español ‘El sillón de enebro. Abandonando el mundo por la libertad: mi vida en la Playa Rosa’.



El italiano suele mencionar que estaría dispuesto a volver a la isla de Budelli, solo bajo un contrato de trabajo. De manera ocasional visita el lugar a modo de excursión.



Nunca es tarde para volver a ‘la tierra prometida’.

