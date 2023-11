Mauricio Vélez y Alejandra Serje habrían sido despedidos de la televisión: ¿por qué?

Los magazines de la televisión colombiana están en constante lucha por ganar el rating de los hogares colombianos. Para esto realizan algunos cambios para lograr que quienes suelen ver televisión en las mañanas sintonicen el programa y se vuelvan fieles seguidores de ellos.

En el caso del Canal RCN existen dos programas, uno llamado ‘Mañana Express’ y otro ‘Buen día, Colombia’. Como conductores de los programas se encuentran presentadores reconocidos como Orlando Liñan, Violeta Vergón, Ana Karina Soto y Andrés López, entre otros.

No obstante, algunos televidentes han criticado dicho programa matutino por el amplio número de presentadores que tiene, en septiembre pasado ingresó a ‘Buen Día, Colombia’ la presentadora Viena Ruiz, esta sería una de las razones por las cuales se le dijo adiós a dos de los presentadores.



Recientemente, el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal Uno, afirmó que una pareja de presentadores del programa ‘Buen Día, Colombia’ saldrían del set en los próximos días.



“Hay dos presentadores, un hombre y una mujer que se habían quedado sin camello, sin trabajito (...) él llevaba ya un buen tiempo trabajando y haciendo parte de dos programas de un canal muy reconocido. La otra había ingresado recientemente y también se le habría acabado su contrato”, dijo Oswaldo Martínez.



Los rumores han asegurado que se trata del presentador, ganadero y actor Mauricio Vélez; y la modelo y presentadora Alejandra Serje, quien es una de las ‘presentadoras más nuevas’ en el matutino del Canal RCN.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada oficialmente, ni por parte del canal, tampoco de los presentadores; sin embargo, en ‘Lo Sé Todo’ aseguraron que Alejandra Serje le confirmó a alguien de su equipo de producción que no seguiría en el programa del Canal RCN y que además estaría buscando una nueva oportunidad laboral en medios de comunicación.



“Nuestro equipo periodístico contactó a Alejandra Serje, y aunque no quiso revelar las razones de su salida, confirmó que efectivamente ya está enviando hojas de vida a otros medios de comunicación”, dijeron en ‘Lo Sé Todo’.

