Así luce Mauricio Vélez, 'el gordo Fidel' de 'Nuevo rico, nuevo pobre'

El actor y presentador Mauricio Vélez, reconocido por su participación en producciones como ‘El cartel de los sapos’, ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ era usualmente contratado por su apariencia física, debido a que se acomodaba muy bien a los papeles que interpretaba.

Sin embargo, el bogotano sorprendió a todos los colombianos en el año 2016, cuando los televidentes que lo veían presentando el programa ‘Día a día’ del canal ‘Caracol’, fueron testigos de su pérdida de peso.



Actualmente, se ha vuelto a hablar del cambio físico del actor gracias a que está activo nuevamente en la pantalla chica con su personaje de ‘gordo Fidel’, de la novela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, que se estrenó en 2007.



En esta producción es posible evidenciar cuánto bajó de peso. Según ha mencionado el mismo actor, en múltiples ocasiones, llegó a pesar 132 kilos.



“Yo no tenía pensado adelgazarme porque prácticamente todo lo que había hecho en televisión era ser el gordo buena persona, el gordo traqueto…siempre tenía un papel de gordo”, recordó en entrevista para ‘The Suso's Show’.



Sin embargo, Vélez se preocupó cuando nació su segundo hijo, Jerónimo, pues ya no se sentía saludable. “Dije ‘hay que hacer algo al respecto’. Me hice una manga gástrica, donde le reducen a uno el tamaño del estómago para que coma menos. Me adelgacé 37 kilos”, explicó.



Ahora, el también cantante y amante de los caballos, presume su nuevo aspecto, que además trajo beneficios para su salud. De hecho, suele mostrar a través de sus redes sociales fotos de un antes y un después de su cirugía y cambios alimenticios.

Hace poco fue presentador del 'Factor X' del canal 'RCN' y, actualmente, hace parte de ‘Mañana Express’, un programa de actualidad del mismo medio, que se transmite de lunes a viernes.

