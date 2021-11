Fanny Lu publica el video que lanzaría con Mauricio Leal en su cumpleaños

Este miércoles, el estilista Mauricio Leal estaría cumpliendo 48 años de edad. Por tal motivo, decenas de famosos han vuelto a escribir mensajes en homenaje a su memoria.

Leal fue hallado sin vida, el lunes 22 de noviembre, en su residencia en La Calera. En la habitación en la cual se dio el hallazgo también estaba el cuerpo de Marleny Hernández, su madre.



El hallazgo de los cuerpos fue hecho después de que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, notara que ni el estilista ni su madre respondían las llamadas.



También se sabe que, según lo que arrojaron las primeras investigaciones, Mauricio se ausentó de un par de reuniones programadas ese día.

Facebook Twitter Linkedin

Recuerdos de familia que Jhonier Leal compartió en Instagram. Foto: Instagram: @jhonierlealpeluqueria

(Lea también: Mauricio Leal: Policía dice que mamá del fallecido estilista fue asesinada).

Pues bien, este 24 de noviembre se ha convertido, para muchas celebridades del mundo del entretenimiento colombiano, en la oportunidad de conmemorar a uno de los estilistas de mayor prestigio a nivel nacional.



Desde el lunes los mensajes lamentando la muerte de Mauricio han llenado las redes sociales de varios famosos. A los pésames enviados por Lina Tejeiro, Carolina Cruz, Cristina Umaña o Laura Acuña —quien aseguró que Mauricio se despidió de ella por medio del inusual revoloteo de unas golondrinas frente a su ventana—, se sumó este miércoles un video publicado por la cantante Fanny Lu.



Según la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram, este 24 era la fecha estipulada para el estreno del metraje.

(Puede leer: Yeferson Cossio reveló la millonaria suma que paga en impuestos).

“Se suponía que este video lo subiríamos juntos. Hoy, 11/24, en el día de tu cumpleaños, lo público con un gran sinsabor”, escribió la artista reconocida por temas como ‘Tú no eres para mí’ o ‘Fanfarrón’.



“Sin embargo, al verlo, sonrío porque eso eras tú (…) Feliz cumpleaños hasta el cielo. Te amo”, concluyó.



El video, según lo que se ve, parece el adelanto de una canción que sacarían juntos. La melodía tendría como objetivo homenajear a una joven y a su abuela. En el video se ve cómo les hacen arreglos estéticos en el negocio de Mauricio.



Al final los cuatro posan frente a la cámara y se abrazan.

Este video de Fanny Lu hizo recordar algo particular mencionado por Claudia Bahamón durante su mensaje de despedida al estilista.



La presentadora, recordada en tiempos recientes por su participación en ‘MasterChef Celebrity’, dijo que el próximo proyecto de Mauricio era iniciar una carrera musical con el fin de “ayudar” a otros.



“Estuvimos tres días esta semana. Nos abrazamos y me hiciste reír como de costumbre con tu particular forma de tomar el pelo (…) Me dijiste: 'Ve Clau, es que quiero lanzar mi carrera de cantante y mi sueño es que Simón me haga el video, pero es que Simón es muy grandes ligas. ¿Vos le decís? Haceme palanca. Yo no pienso ser el más famoso con mi música, pero quiero que todos los fondos de mis canciones las pueda destinar a ayudar a la gente’”, recordó Bahamón, quien, además enfatizó en que al final de la conversación Mauricio le dijo “Me verás volar”.

(Le contamos: 'Me verás volar': últimas palabras de Mauricio Leal a Claudia Bahamón).

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Leal iba a cumplir 48 años este miércoles. Foto: Instagram:@maitoleal

Por el momento las autoridades siguen investigando las causas de los decesos para esclarecer lo ocurrido.



Vale destacar que, en la escena, se hallaron una carta y un arma cortopunzante.



El mensaje de aquel papel sería una despedida que en este momento sigue siendo analizada para conocer al autor. Podría tratarse de una carta escrita por el mismo Mauricio. Esta dice: "Los amo, perdónenme, no aguanto más (...) dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11 24".



“Como uno ve la escena no puede descartar ninguna de las dos posibilidades. Independientemente de las cosas, estamos verificando porque la mujer sí fue un homicidio, pero hay que establecer realmente con el cuerpo de la otra persona (Mauricio Leal) si fue en circunstancias de suicidio u homicidio este hecho”, indicó el coronel Simón Eduardo Cornejo, comandante de la Policía Sabana Norte, en conversación con ‘La FM’.

Más noticias

‘Epa Colombia’ anuncia que tendrá un hijo junto a su pareja Diana Celis

Confirman causa de muerte del novio de Gabby Petito, ‘youtuber’ asesinada

Italia autoriza por primera vez el suicidio asistido

Laura Acuña sobre Mauricio Leal y unas golondrinas: 'Ahora sé que eras tú'

Tendencias EL TIEMPO