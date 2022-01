El asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, por parte de Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, ha conmocionado al país.



Luego de que Jhonier aceptara ser el autor del doble homicidio, varias figuras de la farándula nacional se han pronunciado ante lo sucedido. Una de las personas que más ha hablado al respecto ha sido la cantante de música popular Shaira.



En sus redes sociales, ha publicado varias imágenes y videos que evidencian la cercana relación que la cantante tenía con el llamado 'niño genio' de la peluquería. Incluso, en días pasados compartió un largo mensaje en el que mostraba su enojo y revelaba que siempre desconfió de Jhonier.



“Ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo. Caín te quedó en pañales”, afirmó la artista.



Días después, en una entrevista que concedió al programa 'Buen día Colombia', de 'RCN', Shaira nuevamente se refirió al tema y dijo que "tenía el palpito" desde un principio de que Mauricio y su madre habían sido asesinados.



Shaira aseguró que Jhonier, además de sentir "envidia", siempre "quiso ser 'Maito', y lo demostró a partir de que el caso empezó a desarrollarse, cuando él hacía entrevistas con su propia ropa. Él ya estaba haciendo cuentas alegres de las cosas que 'Maito' tenía".



Además, afirmó que las personas cercanas a Mauricio "sienten muchas tranquilidad de que un loco como él esté en la cárcel. (...) Siento que es una persona que no está en sus cabales. Es terrible lo que cometió".



El día del funeral

La cantante también habló sobre el día del funeral y contó que Jhonier "no demostró ninguna muestra de estar triste, no lloró, estaba muy sereno".



Incluso, dijo que mientras transcurría el entierro y todos estaban "destrozados", Jhonier "lo único que hacía con su celular era grabar absolutamente todo. En qué cabeza cabe que uno, mientras está enterrando a la familia, pueda estar grabando", indicó.



La artista afirmó que el confeso asesino se estuvo refiriendo todo el tiempo a Mauricio, diciendo que "sufría de depresiones".



"Tantas cosas que dijo, tantas bestialidades, que a la final él mismo se echó al agua", aseguró.



Finalmente, dijo que, aunque el día del funeral no pudo llevarle una serenata, porque ninguno de los dos mariachis que contrató alcanzó a llegar, aún quiere ir a donde se encuentra el cuerpo de Mauricio y cantar en su honor.



"No sé por qué ese día pasó eso, siento que son como señales de Dios también. Yo voy a ir con esas personas que sé que lo seguimos amando después de la muerte, y le voy a llevar esa serenata como él siempre quiso", dijo Shaira.



