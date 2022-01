Después de que Jhonier Leal se declara culpable del asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, Mauricio Leal, varios famosos reaccionaron ante la noticia.



Una de ellos fue Shaira, la exparticipante del ‘Factor XS’ y cantante de música popular, quien según se logra ver en sus redes sociales, era muy cercana a Mauricio. De hecho, estuvieron juntos en algunos proyectos laborales y lo consideraba un gran amigo.



La artista publicó en sus historias de Instagram fuertes palabras contra Jhonier Leal, en las cuales destacó su enojó contra el homicida y reveló que desde el funeral desconfió del hombre.

Las sospechas de Shaira en el funeral de Mauricio Leal

Después de publicar videos de Mauricio Leal y ella compartiendo en su cuenta de instagram, Shaira escribió un largo mensaje para sus seguidores sobre el caso que se esclareció este 18 de enero.



Para empezar, la artista recordó con indignación cuando Jhonier Leal le hizo creer a las autoridades que el fallecimiento del estilista había sido por un suicidio.



“¿Cómo fue capaz de decir que a Maito por su ‘condición’ de gay no le iba bien en la parte sentimental?, llegó al punto de inventarse que su ‘enfermedad crónica’ le daba depresiones”, publicó Shaira.



(Le puede interesar: Mauricio Leal: ¿Qué viene tras la confesión de Jhonier sobre el crimen?).



Además, señaló que durante el funeral notó a Jhonier relajado y tranquilo: “Desde un principio sentí su culpa, su mala energía. Se me acercó a saludarme y no fui capaz de mirarlo a los ojos”.



Es más, resaltó que la dedicatoria que había publicado Jhonier días antes del sepelio le pareció un tanto cínica.



“En el camino todo se fue esclareciendo y mis sospechas y pálpitos fueron ciertos”. Según la artista, los gastos funerarios fueron cubiertos por una amiga de Mauricio, como ella lo llama, Maito.



“Ahora entiendo muchas cosas que Maito me decía y entiendo porque nunca volvió a hablar de ese miserable”, escribió.

Mensaje a Jhonier Leal

A Yhonier Leal se le vio en entrevistas con la misma chaqueta blanca que usaba su asesinado hermano Mauricio Leal. Foto: Archivo particular

La cantante de música popular maldijo a Jhonier Leal y con fuertes palabras lo comparó con Caín.



“Dando entrevistas con la ropa de Maito, diciendo que tenía una bella relación (…) ¡Maldito!, ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno (..) Caín te quedó en pañales”, afirmó la artista.



Por último, agradeció a la Fiscalía por el trabajo realizado y no dejar que el crimen conmocionó a Colombia durante el 2021 quedará impune.

