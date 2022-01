La noticia sobre la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández el pasado 22 de noviembre conmocionó al mundo de la farándula y a gran parte de los colombianos. Incluso, pasado más de un mes de su fallecimiento, sus amigos continúan rindiendo homenajes.

Laura Acuña quiso recordar al ‘niño genio’ de la peluquería por medio de un especial de entrevistas que estrenó el 23 de enero en un programa de su canal de YouTube que se llama ‘la sala de Laura Acuña'.



Una de las invitadas fue Fanny Lu, quien contó sobre la gran cercanía que tenía con el estilista desde que se conocieron hace 17 años, cuando ella estaba dando los primeros pasos de su carrera artística.



“Eran horas de charla, horas de intimidad, de compartir nuestros secretos, nuestros chistes”, señaló la cantante.



El fallecido estilista la acompañaba incluso en algunos viajes que debía hacer con motivo de las giras artísticas en otros países, razón por la cual se acercaron aún más y su amistad se hizo mucho más fuerte.



“Comíamos juntos, hacíamos deporte, salíamos a hacer turismo cuando no teníamos que trabajar, nos tomábamos todas las fotos del mundo”, afirmó Fanny Lu.



Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre qué sería lo que le diría si pudiera hablar con él justo ahora.



“Que gracias porque tocó mi vida inmensamente, que lo extraño mucho …”, contestó la intérprete de ‘Tú no eres para mí’, quien no pudo contener el llanto.



Seguido de esto afirmó que había soñado con él y que habían compartido algunas palabras que consiguieron tranquilizarla en medio del dolor que sentía por la pérdida de su estilista y amigo.

“Yo tuve un sueño impresionante con él, en el cual me decía que estaba bien, que estaba descansando, que estaba en paz. Pero me dio mucha tranquilidad en el sentido de saber que entender la vida y lo espiritual es lo importante”, afirmó.



A su vez, comentó que desde su partida lo ha recordado cuando canta en la iglesia y que en el sueño él le reconoció el esfuerzo que hacía cuando acudía al templo.



“Digamos que algo de lo impresionante que me dijo en el sueño fue: ‘Fanny gracias por irte cansada y ojerosa’. Yo en la iglesia lo veía presente, yo lo veía ahí”, comentó.



Para finalizar su intervención, la cantante caleña propuso que todas las personas cercanas que lo querían deberían unirse para hacer un libro en el que plasmen las fotos y recuerdos que vivieron junto a él.

